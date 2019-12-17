«Но тогда в субботу, 28 декабря, на работу придётся выходить»: президент Татарстана проводит голосование за объявление 31 декабря выходным

Регионы России все активнее и активнее стали объявлять 31 декабря выходным днем. Татарстан до последнего обходил этот вопрос стороной. Но в итоге президент республики Рустам Минниханов все-таки решил узнать мнение простых людей на эту тему.

- Мне много пишут, что нужно 31 декабря сделать выходным. Но тогда в субботу, 28 декабря, на работу придётся выходить. Проголосуйте, подумаем, - написал глава Татарстана на своей соцстранице.

И в комментариях жители республики стали активно голосовать за объявление 31 числа выходным днем.

«Лучше сделать 31 выходным. 28 числа может еще получится работать, но вывести людей 31 декабря – просто деньги работодателей на ветер и время, отобранное у семей сотрудников»,

«31 декабря нужно сделать выходным, чтобы у людей была полноценная возможность позаботиться о подарках своим родным и близким»,

«Женщинам, конечно, удобнее 31 числа отдохнуть, ведь весть процесс приготовления к Новому году лежит на нас! А потом еще всю ночь сидеть и гостей развлекать!»,

На момент публикации статьи в "сторис" президента Татарстана за объявление 31 декабря выходным днем проголосовало 89% тех, кто прочитал данное сообщение.

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