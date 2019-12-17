120 выходных: татарстанцы в 2020 году будут отдыхать на два дня больше, чем остальные россияне

Новогодние каникулы 2020 уже на носу и у жителей Татарстана возникает все больше вопросов, главный из которых – сколько дней будем отдыхать?

Как и по всей России в республике после наступления Нового года 2020 намечено 8 праздничных выходных – с 1 по 8 января включительно. То есть не забываем выйти на работу в четверг, 9 января.

И это пока в сухом остатке. Дело в том, что согласно российским законам праздник, выпадающий на субботу или воскресенье, переносится. Так, за субботу, 4 января, мы дополнительно отдохнем в понедельник, 4 мая, а за 5 января (воскресенье) – во вторник, 5 мая.

Продолжая о дополнительных выходных, за жителей Татарстана можно только порадоваться. Благодаря ряду республиканских праздников они будут отдыхать больше остальных россиян ровно на два дня – 120 вместо намеченных Рострудом 118.

Так, согласно все тому же производственному календарю от Минтруда Татарстана, 30 августа (воскресенье) отмечается День республики и Казани, Ураза-байрам 24 мая - в воскресенье, и 31 июля Курбан-байрам – пятница.

Все эти дни в Татарстане праздничные и являются нерабочими. Нет, жители республики могли бы отдыхать в 2020 года из-за этого еще на два дня больше, но местные власти приняли закон о том, что региональные праздники, выпадающие на выходные не переносятся на будни. Но даже, несмотря на это, татарстанцы все равно остаются в плюсе.

Вместе со всей страной в республике также будут отдыхать: 23 февраля – День защитника Отечества (с переносом на 24 февраля), 8 марта – Международный женский день (с переносом на 9 марта), 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы (с переносом на 11 мая), 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства.

- Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, - сообщили в Минтруда Татарстана.

В итоге, по подсчетам республиканского ведомства, в 2020 году в регионе при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 246 дней, в том числе 7 сокращенных на один час - 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 30 июля, 3 и 5 ноября, 31 декабря.