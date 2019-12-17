Стендап-комик Данила Поперечный снял интервью с порноактрисой у Казанского Кремля

Первый в декабре выпуск видеоподкаста «Без души» известный стендап-комик Данила Поперечный снял под стенами Казанского Кремля. Его гостем стала уроженка Ижевска, 23-летняя порноактриса Jia Lissa. Молодые люди поговорили о профдеформации, контрактах, секс-бизнесе, дальнейших планах на жизнь и романтических отношениях.

Фото: скриншот

Каким принципом руководствовался Попереченый, выбирая площадку для съемки, неизвестно. Ни он, ни порноактриса никакого явного отношения к Казани не имеют. Однако не исключено, что видео было снято, когда комик выступал в Казани в рамках своего тура. Выступление состоялось 10 ноября.

Словом подписчики Данилы не нашли ничего странного в кадрах вечерней Казани. Напротив, они отметили, что комик наконец-то «выпустил что-то годное».