2019-12-17T13:11:50+03:00
Общество

Стендап-комик Данила Поперечный снял интервью с порноактрисой у Казанского Кремля

Разговор шел о профдеформации, контрактах, секс-бизнесе и дальнейших планах на жизнь [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Первый в декабре выпуск видеоподкаста «Без души» известный стендап-комик Данила Поперечный снял под стенами Казанского Кремля. Его гостем стала уроженка Ижевска, 23-летняя порноактриса Jia Lissa. Молодые люди поговорили о профдеформации, контрактах, секс-бизнесе, дальнейших планах на жизнь и романтических отношениях.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Каким принципом руководствовался Попереченый, выбирая площадку для съемки, неизвестно. Ни он, ни порноактриса никакого явного отношения к Казани не имеют. Однако не исключено, что видео было снято, когда комик выступал в Казани в рамках своего тура. Выступление состоялось 10 ноября.

Словом подписчики Данилы не нашли ничего странного в кадрах вечерней Казани. Напротив, они отметили, что комик наконец-то «выпустил что-то годное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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