Новый год 2020 в Йошкар-Оле: полная программа праздничных мероприятий

Перед Новым годом 2020 в пятницу, 20 декабря, в Йошкар-Оле стартуют торжества в рамках праздника «Новогодний калейдоскоп: стартуем в юбилейный год!». Гулянья на площади Ленина будут проходить вплоть до 19 января. Кроме того, на территории будут работать экспресс-шоссе, карусель, батуты и Домик Деда Мороза.

«Комсомолка» узнала полную программу праздничных мероприятий, которые пройдут в городе в честь Нового года 2020. Так, в пятницу, 20 декабря, с 18.00 до 21.00 на площади Ленина пройдет торжественное открытие главной елки. На празднике «Здравствуй, волшебница Елка» выступят художественные коллективы города.

21 декабря с 18.00 до 19.00 во дворце культуры 30-летия Победы покажут музыкально-развлекательную программу «Новогодний ангажемент».

22 декабря во дворце культуры имени Ленина с 11.00 до 12.00 можно будет принять участие в театрализованном игровом представлении «Новогоднее приключение Маши и медведя».

25 декабря в Центре русской культуры в 18.00 начнется театрализованное игровое представление «И Мыши любят Елку». А 26 декабря в то же время, но в Центре татарской культуры там покажут «Добро пожаловать в Новый год».

27 декабря в 19.00 в Центре марийской культуры состоится новогодняя дискотека «У новогодней елки».

31 декабря с 18.00 до 22.00 у горожан будет возможность поучаствовать в праздничной программе «Новый год к нам идет». Она пройдет в центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО).

1 января начнется с концерта «Новый год – 2020», который будет идти с 01.00 до 04.00 на площади Ленина. А закончится день праздничной программой «Новогодний хоровод всех друзей к себе зовет» в ЦПКиО с 18.00 до 22.00.

7 января в Йошкар-Оле отпразднуют рождество. С 18.00 до 19.00 в ЦПКиО пройдет праздничная программа «Волшебство на рождество», а с 19.00 до 21.00 в Центре марийской культуры – «ШорыкЙол».

13 января в ЦПКиО в 18.00 начнутся проводы Старого Нового года. А 19 января на площади Ленина торжественно закроют новогоднюю елку программой «Крещенский вечерок».

Также в новогодние праздники в ЦПКиО будут проходить дискотеки. Они будут начинаться 23 и 24 декабря в 18.00, 25 декабря в 19.00, 26 декабря в 20.00, с 27 по 30 декабря в 18.00, со 2 по 6 января в 18.00 и 8 января в 18.00.