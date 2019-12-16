Кто в Казани помешал уснуть Уолту Диснею

Новый спектакль, созданный в «Экият» и представленный публике 16 декабря, станет настоящей сенсацией! «Сны Диснея» - это волшебная сказка Ильгиза Зайниева, где он выступил еще и режиссером-постановщиком. И если весь мир знает Уолта Диснея, то в Казани точно знают, что снилось великому мультипликатору. Точнее, что ему виделось в грезах. Ведь спать, как рассказывают легенды, он просто не мог – не давали это сделать бурные фантазии.

Уолту Диснею не давали уснуть жители Страны ЧерновиковФото: Софья ВАЛЕЕВА

Он генерировал идеи, придумывая новые сказки, повороты, сюжеты и новых персонажей. У него была даже такая волшебная страна – Страна Черновиков! Герои в этой стране оживали и не давали покоя своему Автору. Все дело в том, что они были несовершенны. И хотели измениться. Некрасивая принцесса, например, хотела обрасти красивые черты лица, как у Красивой колдуньи.

Некрасивая Принцесса в сопровождении своих фламингоФото: Софья ВАЛЕЕВА

И сделать это было можно, если нарисовать эту Принцессу волшебным карандашом. Но сначала этот единственный в стране карандаш, обладающий магией, надо было забрать у Колдуньи. Она хотела владеть им единолично, и только Уолт Дисней, переместившийся из своего реального мира в мир сновидений и фантазий, с Восьмым гномом, Ежиком Кентом и Козленком Чаком смогли примирить рассорившихся обитателей Страны Черновиков!

Диснею помогали сказочные персонажиФото: Софья ВАЛЕЕВА

Отдельное спасибо Екатерине Спиридоновой, художнику-декоратору, за чудесные декорации, перенесшим всех присутствующих в один миг в сказку, под раскидистые лопухи. Именно там живут жители Страны Черновиков, и под тенью этих растений происходят настоящие чудеса.

Красивая Колдунья не хотела отдавать волшебный карандашФото: Софья ВАЛЕЕВА

Светлана Гибадуллина – художник по свету, нарисовала целую поэму игрой оттенков, похожих на Северное сияние.

Как сам Уолт Дисней в свое время смело экспериментировал со звуком, цветом и изображением, так и сегодня в спектакле Ильгиза Зайниева прослеживаются отголоски тех экспериментов. Потому что подобного представления в Казани еще не было.

В этой постановке очень много сделано в настоящих диснеевских традициях – динамичные приключения, удивительная пластика (за что необходимо благодарить Гузель Маннапову!), передающая повадки зверюшек. Очень красивая песня-колыбельная, восхитительной темой завершает этот кукольный праздник. Словом, в Казни создали настоящий диснеевский шедевр!

Отдавая дань великому Диснею, Зайниев не смог не вспомнить о том, что создатель Микки Мауса панически боялся мышей! Но эти мышки в новой сказке совсем не страшные!