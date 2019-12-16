В Казани прошла «Швейная мастерская особого назначения»

15 декабря в казанском ресторане «Хан Сарай» татарстанской общественной организацией молодежи и детей инвалидов «Планета Добра» в рамках проекта «Швейная мастерская особого назначения» - создание одежды для детей и подростков с особыми потребностями, прошел благотворительный обед, приуроченный к Декаде инвалидов.

Автор проекта Далия Гайнанова, воспитывающая ребенка с особенностями развития. Каждый человек нуждается в одежде. Многие задумываются о том, что одежда должна быть не только удобной и функциональной, но ещё и красивой. Равно как и многие родители «особых» детей хотят, чтобы их дети выглядели красивыми, и при этом их можно было быстро и удобно одеть или переодеть. Проект «Швейная мастерская особого назначения» направлен на то, чтобы показать родителям, что есть такая одежда для их детей и такой одежды может быть много видов.

На обед были приглашены 50 детей с ограниченными возможностями здоровья в сопровождении своих родителей. Ресторан накрыл детям и их родителям праздничный стол, командой проекта были приглашены ведущий мероприятия, звукооператор, фотограф, была организована развлекательная программа.

В качестве подарков детям вручались комплекты одежды, созданные с учетом особенностей их развития, - это боди с длинным рукавом, слипы и спортивные костюмы. «Особая» одежда была отшита в рамках проекта «Швейная мастерская особого назначения» - создание одежды для детей и подростков с особыми потребностями, который реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Целью проведения мероприятия является улучшение качества жизни детей и подростков с особыми потребностями Республики Татарстан за счет создания и безвозмездной передачи «особой» функциональной и эстетической одежды.

Дети и родители остались очень довольными, ведь помимо ценных подарков родители детей с особыми потребностями получили возможность встретиться и пообщаться друг с другом, поделиться своими сложностями и радостями, что для них очень ценно.