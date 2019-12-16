Зачем идти в «нефтянку»?

В Альметьевском государственном нефтяном институте на днях закончился конкурс видеороликов #хочувнефтянку. Конкурс приглашал школьников и учащихся техникумов поделиться, чем для них привлекательна нефтяная отрасль, давая повод задуматься, в какой вуз поступать.

Выбор вуза сегодня дело очень непростое. Многие рассматривают высшую ступень образования как приобретение особого социального статуса, учитывают, соответствует ли направление склонностям и талантам поступающего. Но лишь малая часть родителей и будущих студентов ко всему прочему заглядывают на 5 - 6 лет вперед, четко прогнозируя, какие потом будут у выпускника шансы трудоустроиться. И лишь малая часть вузов, в свою очередь, может дать четкий ответ на этот вопрос.

А вот Альметьевский нефтяной институт может. В вузе разработана и действует целая система содействия в трудоустройстве выпускников.

Во-первых, в АГНИ сформирован и периодически обновляется банк данных выпускников по различным направлениям подготовки. Это значит, что потенциальные работодатели в любой момент могут обратиться в вуз, чтобы подобрать для себя нужного специалиста.

Во-вторых, в настоящее время формируется банк данных предприятий-работодателей и их вакансий по направлениям подготовки вуза.

В-третьих, у нефтяного вуза очень крепкие профессиональные связи с ПАО «Татнефть», предприятия которого заинтересованы в притоке молодых профессионалов. Так, компания выделяет стипендии лучшим студентам АГНИ. Специалисты «Татнефти» проводят лекции по спецпредметам, а студенты группами выезжают на объекты компании, чтобы познакомиться с профессией «в поле». Наконец, на защите дипломных проектов традиционным стало присутствие – живое или онлайн – представителей компании «Татнефть».

Помимо этой работы в АГНИ проводятся специальные профориентационные мероприятия, где будущие выпускники могут встретиться с работодателями лицом к лицу и даже пройти собеседование. Например, в июне ежегодно проходит День карьеры. Это одно из самых значимых событий для выпускников вуза, ведь здесь можно получить приглашение на работу до официального окончания института.

В конце прошлого учебного года на Дне карьеры было представлено свыше 40 предприятий и организаций нефтегазовой отрасли, которые предложили более 200 вакансий по рабочим и инженерным специальностям. Выпускники АГНИ могли презентовать себя в поддерживающей обстановке родного вуза, пройти профессиональное интервью и собеседование, задать вопросы работодателям. Многие на Дне карьеры получили приглашение на работу.

Систематический мониторинг трудоустройства выпускников Альметьевского нефтяного института показывает высокую степень трудоустройства по специальности. Так, например, среди выпускников прошлого года 85% сегодня трудоустроены. Это четкий ответ АГНИ будущим абитуриентам на вопрос о трудоустройстве после окончания вуза.