«За неделю не зашла ни в одну палату»: в казанском хосписе кошка болезненно переживает смерть любимой пациентки

С момента смерти Лейсан Сейтназаровой прошло 10 дней. Девушка, которая с семи лет боролась с опухолью мозга, скончалась на 21 году жизни. В казанский хоспис она пришла впервые в 2009 году и сразу подружилась с большинством его сотрудников.

- Только сейчас мы начинаем осознавать, что наша Лейсан теперь не с нами, - признаются в учреждении - Мы думаем, что она просто вернулась к себе домой - туда, где живут Ангелы, сидит себе сейчас на облачке и планирует свои добрые небесные дела.

Еще одним другом Лейсан в хосписе стала кошка Мася. Животное на протяжении года проводило с ней большую часть времени, а потому сих пор болезненно переживает смерть девушки.

- Очень скучает по тебе кошка. Смотрит теперь на твою пустую кровать и говорит с тобой на вашем небесном языке. Пробуем подобрать Кошке новый объект для заботы, но Мася за неделю не зашла ни в одну палату, кроме твоей. Правда, есть начала, так что не волнуйся за друга. Она справится, ведь наша хосписная Кошка не просто кошка, и ты это знаешь, - пишет пресс-служба хосписа в своем обращении к Лейсан.

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Сотрудники казанского хосписа вспоминают Лейсан как сильную, улыбчивую и добрую девушку.

- Последний год ты провела в хосписе, мы много общались, и ты не переставала нас удивлять. Никто и никогда не слышал от тебя ни одной жалобы, как бы тебе ни было плохо. Ты просто не умела не улыбаться и до последнего дня шептала: «Я вас люблю». И это была правда. А когда ты уже не могла говорить, то, собрав последние силы, рисовала в воздухе пальчиком сердечко. Ты была сама любовь, ты излучала столько тепла, что грела нас, простых и обычных, уставших к концу года, постоянно жалующихся на всё вокруг и не умеющих радоваться самым простым вещам: солнцу, дождю, блинчикам на завтрак, - пишут они.

Весной родители Лейсан Сейтназаровой посадят в честь дочери дерево у хосписа.

Фото: пресс-служба казанского хосписа

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