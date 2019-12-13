Татарстанка, подозреваемая в мошенничестве и убийстве, выкрала свою 10-летнюю дочь у бывшего мужа

13 декабря в Самаре по пути домой из школы на глазах одноклассниц некая женщина затолкала 10-летнюю Настю в машину и уехала. Другие ученицы сразу позвонили отцу девочки и сообщили ему о произошедшем. Согласно описаниям детей Евгений и мачеха школьницы Наталья сделали вывод, что Настю увезла родная мать из Татарстана Ольга – первая жена Евгения.

Последний расценил поступок своей бывшей супруги не иначе как похищение. Евгений и Наталья всерьез опасаются за жизнь девочки – Ольга проходит основным фигурантом по уголовным делам о мошенничестве и убийстве. По словам Натальи, родная мать Насти прибыла в Самару в очередной раз наплевав на закон – она не имеет права выезжать за пределы татарстанского Лениногорска из-за подписки о невыезде.

В отец Насти написал заявление в полицию с требованием привлечь к уголовной ответственности свою бывшую жену Ольгу за похищение их несовершеннолетней дочери.

- В настоящее время, я считаю, жизни и здоровью моей дочери угрожает опасность, - рассказал «Комсомольской правде-Казань» Евгений.

К слову по заявлению мужчины полицейские уже проводят проверку.

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-ИЗМЕНА

В 2009 году Евгений и тогда еще 16-летняя Ольга познакомились на одной из вечеринок у друзей в Лениногорске. Лишь позже мужчина узнал, что его избранница росла проблемным подростком в неполной семье. С 13 лет Ольга выпивала и курила, а также «дружила» со взрослыми мужчинами.

А вскоре девушка объявила Евгению, что она беременна от него, и тот предложил ей выйти за него замуж. Ольга согласилась.

После бракосочетания у пары родилась дочь Настя. В семье царили покой и любовь. Но спустя некоторое время, уже будучи студенткой Альметьевского нефтяного института, Ольга полностью передала заботу о малышке Евгению и его родителям. Сама же молодая мама с головой окунулась в веселую студенческую жизнь.

Отношения между Ольгой и Евгением начали портиться. Мужчине намекали, что пока он мотался по командировкам, жена была ему изменяла. Но Евгений гнал эти мысли подальше и не обращал внимания на слухи. Так было пока в 2013 году он не удостоверился в ее измене. И уже в следующем году супруги развелись. Произошло это, к слову, после рождения второй дочери - Александры. Несмотря, что Евгений начал сомневаться – а все ли дочери от него, он все же дал свою фамилию и младшей из них. Сейчас мужчина платит алименты на обеих. И это при том, что старшая - Настя, уже как полгода живет с ним. Александра же с его бывшей тещей.

Сами же супруги расстались врагами. Сразу после развода Евгений переехал в Самару, встретил Наталью. Отношения между ними сложились, и они в итоге расписались. Теперь Евгений воспитывает еще и сына Натальи. А его первая жена все это время терпела неудачи в попытке наладить свою личную жизнь. Периодически жила то в Москве, то в Казани, оставляя дочерей в Лениногорске на попечение своей матери. По сути, дети были предоставлены сами себе. Их некому было защитить. Так, в 2018 году, когда их мать в очередной раз уехала в другой город, на Настю в подъезде напала и ограбила наркоманка. Она сорвала с ребенка сережки.

ПОДАЛИ В СУД

После развода и Настя, и Александра остались жить с матерью. При этом Ольга запретила девочкам всяческое общение с отцом, а также его родителями. Но Настя умудрилась найти способ наладить с ними связь. Она втайне от мамы ездила на велосипеде домой к бабушке и дедушке, а также звонила папе.

Через некоторое время от знакомых в Лениногорске Евгений узнал, что на Ольгу подали в суд – женщину обвинили в обналичивании материнский капитал, который она получила после рождения младшей дочери. Провела сделку – «купила» квартиру у одной женщины, а потом продала ей вновь. При этом не прописала там детей, как того требует закон. Так что суд, рассмотрев это дело, обязал вернуть Ольгу государству материнский капитал.

В конце мая этого года девятилетняя Настя на велосипеде втайне от мамы навестила бабушку и дедушку, а когда возвращалась домой, то встретила маму. Ольга велела ей ехать домой, там она забрала у нее телефон. Оказывается, мать поставила на него программу, которая записывает все разговоры. Прослушав их, Ольга узнала, что, несмотря на ее запрет, Настя все равно общается с отцом. Тогда мать велела девочке одеть школьную форму, взять учебники, привезла ее на машине к подъезду дома экс-свекрови и выставила на улицу. При этом Ольга сказала Насте, что теперь она может идти куда хочет и делает, что пожелается, но никак не возвращаться к ней обратно.

«ЗОЛУШКА» ПРИ РОДНОЙ МАТЕРИ

Настя зашла к бабушке вся в слезах. Пенсионерка сразу позвонила сыну и обо всем рассказала. Евгений примчался из Самары в Лениногорск, и то, о чем рассказывала дочь, потрясло мужчину, которой много лет прослужил в структуре федеральной службы исполнения наказаний России.

Оказалось, что из Насти мать сделала домработницу и няньку для младшей Александры. Старшей дочери попадало за то, что она не успела после уроков и занятий в бассейне вымыть пол или посуду. При этом, со слов самой девочки, родная мать не ограничивалась одной лишь руганью –раздавала оплеухи, подзатыльники и таскала за волосы.

После услышанного Евгений тут же забрал дочку к себе в Самару. Также он написал заявление в полицию Лениногорска о побоях и истязаниях со стороны Ольги. Кроме того, мужчина обратился в органы опеки и попечительства с требованием принять меры в отношении его экс-супруги, которая не занимается воспитанием детей – Настю выгнала из дома, а Александру оставила жить с бабушкой.

Вот только в последней инстанции это заявление в серьез ни восприняли. Да и к медсправкам, которые предоставил Евгений о состоянии здоровья Насти, и к его словам отнеслись недоверчиво. Мужчину, ссылаясь на имеющиеся справки со школы и детского сада, уверяли в том, что Ольга - заботливая мать. Специалистов из опеки даже не впечатлило то, что у Насти после жизни с матерью было обнаружено запущенное заболевание. Девочка после переезда к отцу начала проходить длительное лечение.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по заявлению Евгения прошло еще 30 августа, но до сих пор ему не сообщали о его результатах.

«ЧЕРНЫЙ РИЭЛТОР»?

- Я подал иск в суд с требованием определить место жительства Насти по моему адресу, - рассказал «Комсомольской правде-Казань» Евгений. – Параллельно по моему заявлению в отношении Ольги возбудили уголовные дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение родительских обязанностей». Про дочь она вспомнила только тогда, когда ее вызвали на допрос к следователю.

Очередное неприятное для себя «открытие» сделал мужчина после беседы со следователем. Оказалось, что Ольга ко всему прочему стала фигуранткой еще нескольких уголовных дел, возбужденных по статьям «Мошенничество» и «Убийство».

Как рассказали «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах, еще 1 августа 2017 года в качестве риэлтора Ольга заключила договор с одним из местных пенсионеров о купли-продажи его дома и земли стоимостью в 2,5 миллиона рублей.

По условиям договора за 1,5 миллиона рублей женщина должна была приобрести жилье для клиента, и миллион рублей выдать на руки. Утверждается, что Ольга все же купила однокомнатную квартиру, но почему-то оформила ее на себя. А получил ли пенсионер от нее причитающийся ему миллион до сих пор неизвестно. Дело в том, что спустя пять дней после подписания с ним того самого договора, мужчину его нашли мертвым. По всем признаком тело пролежало несколько дней. Родственники пенсионера узнали о продаже его дома и земли, когда начали делить наследство. Они обеспокоились странной сделкой, заключенной за несколько дней до смерти родственника или даже в день смерти.