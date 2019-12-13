2019-12-13T14:14:52+03:00
Происшествия

Порезала руку и лицо: в Чебоксарах 17-летняя студентка с ножом напала на завотделением колледжа

По предварительным данным, девушка состоит на учете у психиатра
Лика ИСАЕВА
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Женщину спасли очевидцы. Они выбили из рук девушки нож.Женщину спасли очевидцы. Они выбили из рук девушки нож.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 13 декабря, утром в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. В нем объявилась 17-летняя студентка, которая находится в академическом отпуске. Девушка прошла в кабинет заведующей отделением, выхватила нож и нанесла им удар в руку.

Женщина попыталась защититься, но обезумевшая студентка сумела ножом ранить ее еще и в лицо. Лишь оказавшиеся рядом очевидцы смогли оттащить несовершеннолетнюю от сотрудницы колледжа. Они прибежали на крики и выбили из рук студентки нож.

Приехавшие врачи "скорой" осмотрели раненного педагога и приняли решение о госпитализации.

- Кроме завотделением в колледже больше никто не пострадал, - сообщили в МВД Чувашии.

Поскольку напавшей с ножом студентке еще не исполнилось 18-ти лет, на место происшествия также для разбирательства прибыли и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Как сообщил собственный источник "Комсомольской правды-Казань" в правоохранительных органах, данная 17-летняя девушка состоит на учете у психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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