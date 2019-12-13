2019-12-13T14:13:34+03:00
Общество

Братья медведи, Суперкрошки и Юникитти приглашают на Киноелку

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В преддверии Нового года телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал Cartoon Network приглашают детей и родителей на Киноелку. Праздник в компании героев любимых мультфильмов пройдет в воскресенье, 22 декабря, в кинотеатре «Алмаз Синема Порт» (Казань, РК «Ривьера», ул. Фатыха Амирхана, 1Б). Начало – в 11.00, возрастное ограничение – 7+. Детей ждет насыщенная игровая программа: научное шоу, мастер-классы, веселая анимация, креативная фотозона и кинопоказ новогодних серий популярных мультфильмов от организаторов.

Вселенная Cartoon Network – красочная и густонаселенная. Гости праздника попадут в королевство Юникиттти, полное веселья и приятных неожиданностей с химическим шоу и блестящим аквагримом. С Суперкрошками пройдут лабиринт с выполнят супергеройские задания, а также сделают маски персонажей мультфильма. Юным художникам понравится зона мультфильма «Время приключений», а тем, кто любит танцевать и путешествовать в виртуальной реальности – зона «Юные титаны, вперед!». После таких приключений отдохнуть и восстановить силы можно будет в кинозале за просмотром лучших серий каждого из любимых мультсериалов.

Вход на развлекательную программу свободный, на мультпоказ - по пригласительным билетам, выиграть которые можно в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в эфире «БИМ-Радио». Количество мест ограничено.

- В преддверии главного праздника года мы с каналом Cartoon Network подготовили красочное новогоднее представление. Приглашаю всех посетить наше мероприятие и окунуться в увлекательный мир мультипликации. Герои телеканала переместятся на большой экран кинотеатра, чтобы порадовать детей и подарить им незабываемые эмоции и впечатления. Ну а продолжить просмотр можно будет дома, канал доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru» на 604 кнопке, - комментирует операционный директор казанского филиала «Дом.ru» Антонина Кухаревич.

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