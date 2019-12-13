2019-12-13T17:46:18+03:00
Общество

«Это символ будущего года!»: в одной из школ Ульяновска рядом со столовой дети заметили крысу

Директор учреждения сообщил "Комсомолке", что грызун попал туда случайно и его выпроводили на улицу спустя 3 минуты [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео, снятое в ульяновской школе №57. На кадрах видно, как сначала у дверей столовой, а после и по лестнице бегает грызун. Ученица, пожелавшая остаться анонимной, уверяет, что это крыса.

В одной из школ Ульяновска рядом со столовой дети заметили крысу.соцсети

В комментариях под постом горожанам ситуация показалась забавной. В частности, они попросили не трогать животное, хотя бы потому, что наступающий 2020 год будет годом крысы. Пусть и металлической, а не живой:

«Покормите сыром изверги, это символ будущего года!»,

«Может она учиться пришла»,

«Ну, всё правильно, она в столовую спешит на дегустацию».

Были среди комментаторов и те, кто рассуждал более реалистично:

«Санпин срочно, крыса опасная, она может и напасть на людей, а тем более детей!»,

«Ненормально это, крысу жалко»,

«У нас так же, только в туалете еще тараканы лазают!».

«Комсомолка» дозвонилась до директора ульяновской школы Олега Филиппова. Он уверяет, что никаких грызунов в его учреждении нет. Крыса, которую засняли школьники, попала в здание случайно во время того, как внутрь заносили новогоднюю елку.

- Это было вечером 9 декабря. Столовая на тот момент уже не работала. Крыса была поймана вахтером и в течение трех минут отправлена на улицу. Мы регулярно обрабатываем помещения от грызунов, - рассказал директор.

Он также сообщил, что после того, как крыса оказалась на улице, все помещения школы были продезинфицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Снег, лыжи и северное сияние. Как в Заполярье прошел второй тур FusioNNow
На Кольском полуострове завершился второй тур международного проекта FusioNNow, организованного при поддержке компании «Норникель». В рамках Polar Night Tour Мурманскую область посетили пять победителей из разных стран мира
Айсен Николаев, глава Якутии: «Точечными мерами Арктику не поднять»
11 декабря в московском представительстве республики Саха (Якутия) прошло второе заседание Ленского клуба, где ведущие эксперты нашей страны обсуждают проблемы жизни и развития арктических территорий России
Новости 24
На берегу озера Лебяжье открылась новогодняя фотозона
В Татарстане 14-летнего школьника задержали за воровство из мечети
Владимира Путина в аэропорту Бегишево встретил президент Татарстана Рустам Минниханов
В Казанском радиомеханическом колледже для школьников 6-11-х классов проведены профессиональные практикумы по компетенции Электроника
В Минздраве Татарстана определились с целями на 2020 год
Выходные в Татарстане: туман и похолодание до - 18
Такой же как у Путина: в 2021 году в Татарстане начнется серийное производство лимузинов Aurus
Новый год 2020 в Набережных Челнах: в городе определили 9 мест для елочных базаров
Новый казанский зоопарк «Река Замбези» начнет работать в тестовом режиме с 21 декабря
Клиенты ВТБ Пенсионный фонд на 50% увеличили количество онлайн-взносов
Анонимность гарантируется: в Татарстане возобновили поиски мужчины, который пропал семь лет назад
С 20 декабря в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим
Всеволод, Юстина, Камелия и Николь: в Казани составили топ редких имен для детей
В Татарстане Владимир Путин встретится с Рустамом Миннихановым
В Татарстане в ДТП с тремя авто погиб один водитель
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
В Татарстане могут запретить усыплять бездомных животных
В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "В шаге от бездны"