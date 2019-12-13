«Это символ будущего года!»: в одной из школ Ульяновска рядом со столовой дети заметили крысу

В соцсетях появилось видео, снятое в ульяновской школе №57. На кадрах видно, как сначала у дверей столовой, а после и по лестнице бегает грызун. Ученица, пожелавшая остаться анонимной, уверяет, что это крыса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/749608" frameborder="0"></iframe> В одной из школ Ульяновска рядом со столовой дети заметили крысу.соцсети

В комментариях под постом горожанам ситуация показалась забавной. В частности, они попросили не трогать животное, хотя бы потому, что наступающий 2020 год будет годом крысы. Пусть и металлической, а не живой:

«Покормите сыром изверги, это символ будущего года!»,

«Может она учиться пришла»,

«Ну, всё правильно, она в столовую спешит на дегустацию».

Были среди комментаторов и те, кто рассуждал более реалистично:

«Санпин срочно, крыса опасная, она может и напасть на людей, а тем более детей!»,

«Ненормально это, крысу жалко»,

«У нас так же, только в туалете еще тараканы лазают!».

«Комсомолка» дозвонилась до директора ульяновской школы Олега Филиппова. Он уверяет, что никаких грызунов в его учреждении нет. Крыса, которую засняли школьники, попала в здание случайно во время того, как внутрь заносили новогоднюю елку.

- Это было вечером 9 декабря. Столовая на тот момент уже не работала. Крыса была поймана вахтером и в течение трех минут отправлена на улицу. Мы регулярно обрабатываем помещения от грызунов, - рассказал директор.

Он также сообщил, что после того, как крыса оказалась на улице, все помещения школы были продезинфицированы.