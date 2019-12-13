«Это символ будущего года!»: в одной из школ Ульяновска рядом со столовой дети заметили крысу
В соцсетях появилось видео, снятое в ульяновской школе №57. На кадрах видно, как сначала у дверей столовой, а после и по лестнице бегает грызун. Ученица, пожелавшая остаться анонимной, уверяет, что это крыса.
В одной из школ Ульяновска рядом со столовой дети заметили крысу.соцсети
В комментариях под постом горожанам ситуация показалась забавной. В частности, они попросили не трогать животное, хотя бы потому, что наступающий 2020 год будет годом крысы. Пусть и металлической, а не живой:
«Покормите сыром изверги, это символ будущего года!»,
«Может она учиться пришла»,
«Ну, всё правильно, она в столовую спешит на дегустацию».
Были среди комментаторов и те, кто рассуждал более реалистично:
«Санпин срочно, крыса опасная, она может и напасть на людей, а тем более детей!»,
«Ненормально это, крысу жалко»,
«У нас так же, только в туалете еще тараканы лазают!».
«Комсомолка» дозвонилась до директора ульяновской школы Олега Филиппова. Он уверяет, что никаких грызунов в его учреждении нет. Крыса, которую засняли школьники, попала в здание случайно во время того, как внутрь заносили новогоднюю елку.
- Это было вечером 9 декабря. Столовая на тот момент уже не работала. Крыса была поймана вахтером и в течение трех минут отправлена на улицу. Мы регулярно обрабатываем помещения от грызунов, - рассказал директор.
Он также сообщил, что после того, как крыса оказалась на улице, все помещения школы были продезинфицированы.
ИСТОЧНИК KP.RU