2019-12-11T17:52:20+03:00
Общество

Роскомнадзор определил оператора с самым быстрым мобильным интернетом в Нижнекамске

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Фото: Билайн.Фото: Билайн.
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Наибольшую скорость передачи данных к абоненту в Нижнекамске среди федеральных операторов, работающих в городе, обеспечивает Билайн.

Среднее значение, превышающее 11 Мбит/сек, зафиксировано в ходе исследования качества услуг операторов мобильной связи в Нижнекамске. Об этом сообщил Роскомнадзор на своём официальном сайте по результатам замеров, проведенных в сентябре и октябре 2019 года.

Исследование проводилось совместно с радиочастотной службой по методике оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной Министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Маршрут движения измерительного комплекса в Нижнекамске охватывал магистральные дороги, улицы общегородского и местного значения, предусматривал заезды внутрь микрорайонов и дворовых территорий, а также в близлежащие поселки – Красный Ключ и Большое Афанасово.

Добиться стабильных скоростей мобильного интернета лидеру исследования удалось благодаря реализации программы по увеличению зоны покрытия сетью LTE и скорости мобильного интернета.

С начала года Билайн в Нижнекамске увеличил сеть «четвертого поколения» на 30%, что позволило значительно расширить территорию покрытия высокоскоростным мобильным интернетом. Сейчас более 95% базовых станций оператора работает в стандарте 4G.

Абоненты оператора уже сегодня могут отметить, как выросли скорости передачи данных в сети Билайн, ежедневно пользуясь мобильными сервисами, необходимыми для работы, учебы или интересного досуга. Дополнительное оборудование появились на улицах Сююмбике, Спортивная, Менделеева, Вокзальная, Ямьле, Рифката Гайнуллина, проспекты Мира и Шинников, Школьный бульвар.

Билайн провел работы по двукратному увеличению полосы частот для LTE, что дополнительно увеличило емкость сети и улучшило скорость мобильного интернета внутри помещений. Таким образом была расширена территория покрытия 4G сети в Нижнекамске, увеличена скорость передачи данных и проникновения сигнала внутри зданий, что подтверждают итоги исследования.

Также эксперты Роскомнадзора сравнили другие параметры такие как качество голосового соединения и скорость передачи SMS-сообщений. У всех операторов зафиксированы примерно одинаковые показатели качества голосового соединения. По скорости передачи SMS-сообщений Билайн показал один из лучших результатов. У оператора зафиксирована наименьшая доля неуспешных попыток доставки текстовых сообщений и наименьшее среднее время их доставки.

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