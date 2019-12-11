Everland и Билайн запустили первую в России платформу для трудоустройства людей с инвалидностью

Инклюзивный социальный предпринимательский проект Everland при поддержке Билайн запустил онлайн-платформу для профессионального обучения и последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности по всей России.

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в России порядка 12 миллионов людей с инвалидностью. По статистике Everland, в трудоспособном возрасте из них находится 4,2 млн человек, у 95% из них нет соответствия профессиональным требованиям работодателей. Ежегодно из ВУЗов и СУЗов выпускается более 8500 студентов с инвалидностью. В силу разных причин только 28% трудоустроены и работают хотя бы в течение 4 месяцев, 16% хотели бы работать, если бы для этого были условия или они обладали бы навыками, позволяющими работать удаленно.

Платформа состоит из четырех элементов: тестирование и оценка мотивации, «прокачка» профессиональных навыков, тестовые задания с куратором и последующее трудоустройство. Начальный этап выявляет реальный профессиональный уровень и специфику коммуникации специалиста с инвалидностью путем двухуровневых тестирований и собеседований. Модель «прокачки» знаний ведется максимально кастомизировано и учитывает особенности инвалидности – по слуху, зрению, ограничениям по речи и моторике. Последующие этапы предполагают работу над реальными задачами, поступающими от частных лиц и корпораций, а также сбор портфолио и выход на открытый рынок труда.

О старте разработки платформы было объявлено в марте 2019 года. На текущий момент уже зарегистрировано 175 людей с инвалидностью, большая часть – граждане России, примерно четверть – граждане стран СНГ. К концу 2020 года, по оценкам организаторов, число участников достигнет порядка 1000 человек.

Среди профессий, представленных на платформе, – специалисты по текстовому и видеоконтенту, PR, графические и веб-дизайнеры, веб-разработчики, юристы. Все эти профессии востребованы на рынке и позволяют работать удаленно. Формат BeeFree (удаленная работа) все больше практикуют российские и зарубежные компании, акцентирующие свое внимание на операционной эффективности, соблюдении work&life баланса сотрудников и повышение качества жизни через современные HR- и ИТ-технологии.

Очевидно, для большого количества профессионалов с инвалидностью наличие данного формата работы и готовность корпораций инвестировать свои технологии и экспертизу в подготовку специалистов, выбирающих удаленное трудоустройство, может стать отправной точкой в решении проблемы востребованности их навыков.

Отличительная особенность платформы – системность и последовательность решения проблемы трудоустройства специалистов с инвалидностью: каждый из блоков настроен на поддержку и прокачку как профессиональных, так и личностных качеств, необходимых для работы в перспективных цифровых профессиях. Платформа выявляет реальный профессиональный уровень и специфику коммуникации человека путем двухуровневых тестирований и собеседований. Модель «прокачки» знаний учитывает особенности инвалидности – по слуху, зрению, ограничениям по речи и моторике.

Everland сотрудничает с ВУЗами и СУЗами, подписывая соглашения о совместной подготовке специалистов со студенческой скамьи. Задача подобных партнерств – максимально оперативная и безбарьерная интеграция выпускника вуза с инвалидностью в общество и как можно более быстрый переход к возможности самостоятельно обеспечивать себя материально.

Для интеграции в Everland не важен возраст или тип инвалидности – в проекте есть люди с тотальной глухотой и слепотой, нарушениями речи, моторики, проблемами передвижения. Цифровые технологии позволяют работать удаленно и формировать команду для проекта в разных географических точках.

Запуск платформы профессиональной онлайн подготовки специалистов с инвалидностью решает сразу несколько задач. Для самих соискателей наиболее очевидными станут возможности изменение социального статуса, улучшение материального положения, преодоление иждивенческих установок и в конечном счете большая социальная защищенность.

Для бизнеса это, прежде всего, развитие новых ниш и направлений сервиса, участие в создании рынка адаптивных продуктов и услуг, а также получение уникальной экспертизы в части трудоустройства людей с инвалидностью и адаптированных для них HR-решений.

Для государства это возможность использовать потенциал людей с инвалидностью в экономике страны, изменение ситуации с трудоустройством, увеличение спроса на развитие сервиса и фактическое изменение задач образовательной системы.

- Как мы выяснили за время тестирования нашей модели партнерств, далеко не только налоговые льготы мотивируют бизнес брать на работу людей с инвалидностью – наличие таких сотрудников предоставляет эксклюзивную экспертизу, которая помогает адаптировать услуги и сервисы и для этой категории клиентов и стать лидерами рынка, - прокомментировал сооснователь социально-предпринимательского проекта Everland и директор АНО «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

«Глобальная цель проекта – ликвидировать неравенство, связанное с недостаточной доступностью рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Платформа даст возможность работать удаленно - самостоятельно или в команде с другими специалистами, что позволит достичь значимого прогресса в решении этой важной проблемы в масштабах всей страны».

Помимо привычных для рынка направлений трудоустройства, в рамках платформы Everland запущены и планируются к запуску и особенные сервисы, учитывающие уникальную экспертизу людей с инвалидностью. Например, тестирование сайтов и мобильных приложений бизнеса на доступность для людей с ограничениями речи и моторики.

Ольга Захарова, заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив»:

«Важно, чтобы услуги и сервисы в России были доступны всем клиентам в полном объеме, в том числе и тем людям, которые получили какие-либо временные или постоянные ограничения здоровья или мобильности. В 2020 году Агентство стратегических инициатив запускает программу социальной инклюзии, задача которой при непосредственном участии людей с инвалидностью вовлечь бизнес, государство и общество в движение универсального дизайна, дающего с одной стороны защищенность каждому человеку, с другой – открывающего для компаний миллионы клиентов».

Реализация проекта осуществляется АНО «Пространство равных возможностей» при поддержке ПАО «ВымпелКом» и Фонда Президентских грантов. Партнерами проекта являются также Сбербанк, Совкомбанк, «ВкусВилл», «Х5 Ритейл Групп» и другие.