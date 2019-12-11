Новый год 2020 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

В Набережных Челнах продолжается подготовка к грядущему Новому году 2020. Совсем скоро в городе загорятся главные елки, а немного позже начнется череда праздничных мероприятий. «Комсомолка» узнала полную программу торжеств.

Первое новогоднее представление «Говорят под Новый год…» в городе пройдет в парке «Сидоровка» 12 декабря в 17.00. Там же 31 декабря в 19.00 горожане смогут увидеть шоу «Давайте верить в чудеса».

19 декабря в городе пройдет сразу несколько мероприятий. Так, в 16.00 на бульваре Боровецкий можно будет посмотреть «Лучший праздник – Новый год». На набережной Габдуллы Тукая в 17.00 гостей ждет спектакль «Чудеса под Новый год». В этот же время на бульваре Энтузиастов состоится «Зимнее волшебство».

20 декабря в 17.00 во дворе жилого дома 48/13 можно будет увидеть представление «Здравствуй, Новый год!». А на бульваре Шишкинский в 15.00 будет «Время чудес».

Также 20 декабря стартуют гулянья в микрорайоне Бумажников (поселок ЗЯБ). Начнутся они с представления «#Мышкин Новый год» в 17.00. Продолжаться спектаклями «Новый год в кругу семьи» (31 декабря 19.00), «Светлый праздник к нам приходит» (7 января 15.00), «Прощание с новогодней елкой» (13 января 17.00)

Не пройдет новогодние мероприятия мимо Центральной площади Набережных Челнов. 25 декабря в 17.00 там состоится «Новогодний хит-парад», 31 декабря в 19.00 – «Звезды. Площадь. Новый год!», 7 января в 17.00 – «Рождественские гулянья». 13 января там также встретят Старый Новый год.

Праздничный салют в 22.00 31 декабря можно будет наблюдать также с Центральный площади.

Также у центра культуры «Кызыл Тау». 28 декабря в 10.00 там проведут новогоднюю лыжную гонку, 3 января в 14.00 – представление «Зимние забавы», а 5 января в 16.00 – рождественский спринт.

Любителей активного образа жизни также ждут на городском ипподроме 6 января, где состоятся спортивные игры на льду.

«Парк Победы» ждет гостей 21 декабря в 16.00 на «Новогоднюю сказку», 4 января в 13.00 на «Зимние забавы» и 11 января в 12.00 на «Спартианские игры».

Отметим также, что 4 января в 10.00 на майдане парка «Прибрежный» пройдут новогодние соревнования по биатлону. 6 января в 11.00 «Зимние забавы» состоятся в парке культуры и отдыха поселка ГЭС. А 13 января на бульваре Шишкинский можно будет встретить Старый Новый год.