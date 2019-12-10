2019-12-10T19:30:39+03:00
Общество

"Я без трусов сижу, а тут мужик входит": Девушка потребовала не пускать мужчин в женские консультации

Жительница Ульяновска рассказала об инциденте на приеме у врача
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка была шокирована произошедшим.Девушка была шокирована произошедшим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Поход в женскую консультацию для жительницы Ульяновска обернулся неприятными эмоциями. Девушка находится на пятом месяце беременности. В самый разгар осмотра в кабинет неожиданно влетел неизвестный мужчина. Произошло это в тот момент, когда девушка была без нижнего белья.

- Походы в консультацию - всегда нервотрепка, то очередь, то врач меняется, то еще что-нибудь, но то, что произошло вчера, это просто беспредел! Я без трусов сижу, а тут мужик входит! Он заявил, что принес какие-то бумаги своей жены. Это вообще нормально? Он даже не постучал! Просто дверь открыл и вошел, а то, что там девушку осматривают, это ничего? Мужики вообще чем думают? Зачем они вообще в женские консультации ходят? Это место для женщин, а мужчинам надо запретить туда входить! - написала девушка в соцсетях.

Пользователи интернета по большей части поддержали девушку, отметив, что мужчины в женских консультациях зачастую ведут себя странно.

"Наблюдала как-то картину, около кабинета очередь, стоят всего две лавки, так на одной из них расположился мужик, занял почти всю скамейку и сиит в телефоне, а рядом стоят беременные девочки, а он сидит и ему не стыдно даже".

"Мужики в конец оборзели, приходят, типа, только спросить, ну ладно, обычно пропускаем, так один мужик тут же жену подозвал и она там полчаса сидела, это нормально?".

"Поддержу автора. Женская консультация - это что-то интимное для женщин. Они хотят расслабиться, пообщаться с врачом, а тут мужики всю картину портят".

Впрочем, были и те, кто посчитал, что предложение девушки слишком категорично. Порой девушки сами не могут прийти к врачу и отправляют мужей.

"Я на последних сроках была, а анализы надо было каждый день почти возить. Я сама была уже не в состоянии, муж по утрам отвозил, помогал".

"Девушкам порой тоже надо в положение входить. У кого-то, может, мужья палец о палец не ударяют, а мой постоянно со мной ездил, и на УЗИ, и на осмотры, а если вам плохо станет, кто вас поддержит?".

"Что вы пристали к мужикам? вообще-то шторки должны быть в консультации, за которыми осматривают, почему вы были на всеобщем обзоре?".

Кроме того, девушкам посоветовали просить врачей не впускать никого, а мужчинам - стучаться перед входом в кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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