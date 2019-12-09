2019-12-09T21:01:54+03:00
Общество

"Кормят стаю, а потом они на детей кидаются": Жители Казани потребовали запретить кормить бездомных животных около подъездов

По их мнению, эта затея может привести к серьезным последствиям
Владимир КРУПСКИЙ
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Куда больше казанцев согласились помочь животным, чем пройти мимо.Куда больше казанцев согласились помочь животным, чем пройти мимо.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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К бездомным животным у людей отношение разное. Кто-то опасается или даже боится, а кто-то не может пройти мимо и периодически подкармливают собак или кошек. Однако, как выяснилось, такие люди нравятся не всем. Так, жительница Казани пожаловалась на женщину, которая кормит бездомных собак у подъезда дома.

- Расскажите, можно ли как то привлечь к административке женщину, которая постоянно подкармливает у подъезда бездомных животных? Сил нет, собирается вся живность района у нас, - написала жительница Казани в соцсетях.

Как выяснилось, у автора сообщения нашлось достаточно соратников. Кто-то даже предложил запретить кормить животных у подъезда на законодательном уровне.

"Полностью согласна с автором. Вот из-за таких сердобольных жителей появляются целые стаи, которые оккупируют дом и пугают детей. Вообще, дано пора закон принять, что кормить животных у подъездов нельзя. Надо организовывать специальные места, куда еду животным носить".

"Или писать на неё во все службы, или вызывать собж на стаю. Они быстро вопросы решают".

"Эпидемиологическая служба не рекомендует подкармливать птиц и бездомных животных, поскольку в этом случае они обосновываются в месте прикорма и неконтролируемо плодятся. Попробуйте обратиться в сэс, может подскажут".

"Привлечь никак. Только высказать в лицо. У нас такие доброхоты тоже кормят стаю, а потом они на детей, мимо проходящих, кидаются, сама лично видела".

Впрочем, большинство пользователей интернета ничего плохого в прикорме животных не видят.

"А сами не пробовали подкормить? Или попытаться помочь? Ещё люди называются!".

"Никогда не понимала таких людей, как автор! Ты живёшь, руки, ноги есть. Можешь сам себе заработать на еду, а они не могут! Они как маленькие дети! И тебе жалко для них кусок хлеба. Ужас. А представь себя на месте бездомной собачки? Которую шпыняют, такие же как ты! Приятно тебе было бы??не обозлились бы случайно так, на весь мир?".

"В других странах в холодные зимы, собак в отели пускают, согреться, в холл. Дают им покрывала. А у нас ждут когда все передохнут. Добрее надо быть товарищи".

"А что анонимно то? Тоже мне гениальная личность.Зависть плохое чувство,ты попроси может и тебя подкормят? А женщина молодец,есть ещё в людях частичка доброты".

Кроме того, автору сообщения посоветовали не жаловаться на людей, которые кормят животных, а посоветовать им отвезти собак или кошек в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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