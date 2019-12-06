2019-12-06T22:00:14+03:00
Общество

Обреченные навеки остаться в чужой тени: в Казани состоялся предпоказ фильма “Джуманджи: Новый уровень”

Мероприятие прошло 4 декабря в кинотеатре "Алмаз Синема Порт"
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В массовый прокат фильм "Джуманджи: Новый уровень" выйдет 11 декабряВ массовый прокат фильм "Джуманджи: Новый уровень" выйдет 11 декабря
Изменить размер текста:

В среду, 4 декабря, в казанском кинотеатре “Алмаз Синема Порт” состоялся предпремьерный показ очередного фильма. Зал был заполнен полностью, что немудрено, ведь более чем за неделю до премьеры они могли увидеть новый фильм об игре “Джуманджи”. Той самой, что стала известна людям еще в далеком 1995 году после экранизации книги Криса Ван Оллсбурга .

“Джуманджи: Новый уровень”, правда, имеет мало общего с той легендарной картиной. Новый фильм - продолжение вышедшего в 2017 году “Джуманджи: Зов джунглей”. По сюжету четверо подростков вновь оказываются в компьютерной игре. К их удивлению, правила в ней изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

После предпоказа в фойе можно было услышать комментарии первых зрителей. Фильм им показался неплохим, но ожидания были значительно выше. Да, картина действительно смешная. Да, в ней задействован хороший актерский состав в лице Дуэйна Джонсона, Дэнни ДэВито и Джека Блэка. И фильм бы был прекрасным, если бы не название.

“Джуманджи” некогда занял 10-е место по сборам в США, а обаятельный Робин Уильямс влюбил в себя зрителей по всему миру. Каким бы хорошим не был сиквел, в сравнении с этой картиной он все равно уступает. И не спасает его ни графика, ни спецэффекты.

А все потому что в 1995 году в фильме нашлось место и драме, и ужастику, и комедии. И была в нем какая-то душа, которая чувствовалась сквозь экраны. И даже неприятности, с которыми сталкивались герои картины, тогда были интереснее: гигантские кровожадные москиты, настоящий звериный парад, землетрясение посреди наиболее неприметного американского городка.

Попытка “хайпануть” на любимых миллионами фильмах всегда кажется низкой. “Джуманджи: новый уровень”, ровно как и “Джуманджи: Зов джунглей”, мог бы стать самостоятельным проектом, но отчего-то не рискнул. Потому они и будут оцениваться лишь в сравнении с легендарным фильмом. И эту битву им вряд ли получится выиграть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во время празднования Нового года 2020 из Казани запустят дополнительные поезда в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург
В Казани ищут водителя, который сбил на «зебре» 83-летнюю пенсионерку и сбежал
К 2022 году количество жителей Набережных Челнов может достигнуть 539 тысяч человек
10 декабря в Советском районе Казани почти на сутки массово отключат воду
В Казани безработные с пистолетом ворвались в офис и были едва не избиты
Три улицы Набережных Челнов назовут именами выдающихся жителей города
В Чебоксарах пропавшего 29-летнего парня нашли мертвым
Более 20 тысяч клиентов ВТБ приняли участие в акции «Безналичные на личное»
Придушил подушкой и угрожал убить: житель Чувашии за измывательства над любовницей отделался штрафом
С 7 января из казанского аэропорта запустят новые авиарейсы по направлению Казань - Кемерово - Нижний Новгород
Татарстан собирается расширять сотрудничество с Таиландом
«Не дай Бог встретить их на пути»: в Набережных Челнах женщина жалуется на стаю собак, которая разгрызла ее кошку
В Казани появится мемориальная доска герою-танкисту Семену Коновалову
В татарстанской многодетной семье погибла 5-месячная девочка
ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей