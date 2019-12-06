Обреченные навеки остаться в чужой тени: в Казани состоялся предпоказ фильма “Джуманджи: Новый уровень”

В среду, 4 декабря, в казанском кинотеатре “Алмаз Синема Порт” состоялся предпремьерный показ очередного фильма. Зал был заполнен полностью, что немудрено, ведь более чем за неделю до премьеры они могли увидеть новый фильм об игре “Джуманджи”. Той самой, что стала известна людям еще в далеком 1995 году после экранизации книги Криса Ван Оллсбурга .

“Джуманджи: Новый уровень”, правда, имеет мало общего с той легендарной картиной. Новый фильм - продолжение вышедшего в 2017 году “Джуманджи: Зов джунглей”. По сюжету четверо подростков вновь оказываются в компьютерной игре. К их удивлению, правила в ней изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

После предпоказа в фойе можно было услышать комментарии первых зрителей. Фильм им показался неплохим, но ожидания были значительно выше. Да, картина действительно смешная. Да, в ней задействован хороший актерский состав в лице Дуэйна Джонсона, Дэнни ДэВито и Джека Блэка. И фильм бы был прекрасным, если бы не название.

“Джуманджи” некогда занял 10-е место по сборам в США, а обаятельный Робин Уильямс влюбил в себя зрителей по всему миру. Каким бы хорошим не был сиквел, в сравнении с этой картиной он все равно уступает. И не спасает его ни графика, ни спецэффекты.

А все потому что в 1995 году в фильме нашлось место и драме, и ужастику, и комедии. И была в нем какая-то душа, которая чувствовалась сквозь экраны. И даже неприятности, с которыми сталкивались герои картины, тогда были интереснее: гигантские кровожадные москиты, настоящий звериный парад, землетрясение посреди наиболее неприметного американского городка.

Попытка “хайпануть” на любимых миллионами фильмах всегда кажется низкой. “Джуманджи: новый уровень”, ровно как и “Джуманджи: Зов джунглей”, мог бы стать самостоятельным проектом, но отчего-то не рискнул. Потому они и будут оцениваться лишь в сравнении с легендарным фильмом. И эту битву им вряд ли получится выиграть.