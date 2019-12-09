2019-12-09T21:44:04+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле сотрудник ГИБДД с риском для жизни остановил легковушку с "пьяным" 16-летним подростком

Младший лейтенант полиции Андрей Иванов сумел на ходу запрыгнуть в салон машины [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МВД Марий ЭлФото: МВД Марий Эл
Изменить размер текста:

Настоящий боевик с задержанием "бешеного" автомобиля заснял в Йошкар-Оле видеорегистратор патрульного автомобиля ГИБДД Марий Эл. Ночью, патрулируя город, инспекторы ДПС заметили ВАЗ-2199, промчавшийся через перекресток Красноармейская – Осипенко на "красный".

Они бросились в погоню, но легковушку занесло на перекрестке, и нарушитель остановился на обочине. Когда из патрульного авто к водителю вышел младший лейтенант полиции Андрей Иванов, то водитель, словно подождав его, резко срывается с места. Иванов успел открыть дверь легковушки и на ходу запрыгнуть в ее салон. Машина вместе с ним рванула дальше.

Коллеги полицейского продолжили погоню. Все это время рискуя жизнью Андрей Иванов пытался остановить лихача - машина на скорости начала выписывать зигзаги. Через сотню метров она, наконец, встала.

Йошкар-Оле сотрудник ГИБДД с риском для жизни остановил легковушку с "пьяным" 16-летним подростком.

- Благодаря регулярной отработке навыков задержания и умению быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях Андрей Иванов смог удержаться и через некоторое время остановить транспортное средство, - рассказали в пресс-службе МВД Марий Эл.

За рулем же автомобиля-беглеца, как оказалось, все это время находился 16-летний подросток. Вытащить его наружу помогли коллеги Иванова. От подростка разило спиртным. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Выяснилось, что по возрасту у задержанного нет водительских прав, но правоохранителям он уже знаком - молодой человек уже ранее привлекался к административной ответственности за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", - сообщили в МВД Марий Эл.

Что касается Андрея Иванова, то он служит в полиции всего несколько месяцев и сейчас проходит первоначальное обучение в центре профподготовки МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
10 декабря в четырех районах Казани с утра и до вечера не будет света
Экс-заместителя мэра Йошкар-Олы будут судить за ущерб городу на 8 миллионов рублей
С января 2020 года запустят троллейбусы из Чебоксар в Новочебоксарск
Не пускали обратно: жительницу Казани подозревают в смертельном поджоге из-за обиды
12 декабря казанский поселок Борисоглебское на день оставят без воды
ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
"Должник в овечьей шкуре": приставы арестовали шкуры
В Йошкар-Оле на пожаре из-за непотушенной сигареты погибла женщина
Жители Набережных Челнов просят установить в городе памятник Виктору Цою
В Казани «черные банкиры», которые обналичили 155 миллионов рублей, отделались условным сроком
Туман и гололедица на дорогах: плюсовая температура в Татарстане продержится до 11 декабря
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
Самый крупный в Татарстане торговый центр назвали KazanMall
В Казани главбуха стройфирм отправили под арест по подозрению в хищении 115 миллионов рублей
«Извергами растут дети»: в Набережных Челнах перед Новым годом 2020 вандалы испортили главную елку
В центре Йошкар-Олы поймали щуку весом 3,5 килограмма
Билайн дарит казанцам скидку 20% на связь в 2020 году
В Татарстане водитель Мерседес Бенц на "зебре" насмерть сбил 12-летнюю девочку
Болельщики «Рубина» поддержали акцию фанатов московского «Спартака» и покинули стадион
В Набережных Челнах ищут 11-летнего мальчика, который пропал три дня назад
В Чувашии на трассе М-7 "Волга" каток-асфальтоукладчик скатился с трала и протаранил бензовоз
В Татарстане два парня провалились под лед и чуть не погибли
В 2019 году на благоустройство общественных пространств Казани потратили рекордные 1,5 миллиарда рублей
В новогодние праздники 2020 из Казани организуют дополнительные авиарейсы
В Татарстане во время погони патрульный автомобиль ДПС вылетел с дороги в кювет
Не курят и не пьют: Татарстан вошел в число регионов, где у людей отсутствуют вредные привычки
В Татарстане водитель внедорожника на скорости вылетел в кювет и погиб