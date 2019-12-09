В Йошкар-Оле сотрудник ГИБДД с риском для жизни остановил легковушку с "пьяным" 16-летним подростком

Настоящий боевик с задержанием "бешеного" автомобиля заснял в Йошкар-Оле видеорегистратор патрульного автомобиля ГИБДД Марий Эл. Ночью, патрулируя город, инспекторы ДПС заметили ВАЗ-2199, промчавшийся через перекресток Красноармейская – Осипенко на "красный".

Они бросились в погоню, но легковушку занесло на перекрестке, и нарушитель остановился на обочине. Когда из патрульного авто к водителю вышел младший лейтенант полиции Андрей Иванов, то водитель, словно подождав его, резко срывается с места. Иванов успел открыть дверь легковушки и на ходу запрыгнуть в ее салон. Машина вместе с ним рванула дальше.

Коллеги полицейского продолжили погоню. Все это время рискуя жизнью Андрей Иванов пытался остановить лихача - машина на скорости начала выписывать зигзаги. Через сотню метров она, наконец, встала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/748644" frameborder="0"></iframe> Йошкар-Оле сотрудник ГИБДД с риском для жизни остановил легковушку с "пьяным" 16-летним подростком.

- Благодаря регулярной отработке навыков задержания и умению быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях Андрей Иванов смог удержаться и через некоторое время остановить транспортное средство, - рассказали в пресс-службе МВД Марий Эл.

За рулем же автомобиля-беглеца, как оказалось, все это время находился 16-летний подросток. Вытащить его наружу помогли коллеги Иванова. От подростка разило спиртным. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Выяснилось, что по возрасту у задержанного нет водительских прав, но правоохранителям он уже знаком - молодой человек уже ранее привлекался к административной ответственности за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", - сообщили в МВД Марий Эл.

Что касается Андрея Иванова, то он служит в полиции всего несколько месяцев и сейчас проходит первоначальное обучение в центре профподготовки МВД Марий Эл.