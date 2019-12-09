Успех зависит от команды

На возводимой установке гидроочистки средних дистиллятов специалисты УРПС Компании «Татнефть» и подрядных организаций приступили к монтажу крупнотоннажного технологического оборудования.

ВЕЛИКАН НА МЕСТЕ

Технологическим «сердцем» установки гидроочистки средних дистиллятов является 800-тонный реактор, изготовленный на «Ижорских заводах». Эта компания зарекомендовала себя как один из самых надежных поставщиков, и «Татнефть», следуя курсом на импортозамещение, продолжает активно использовать потенциал одного из старейших машиностроительных предприятий России. В конце октября новое оборудование погрузили на баржу, которая начала движение по маршруту: Нева - Ладога - Онега - Рыбинское водохранилище - Волга - Кама. Речное путешествие реактора до Нижнекамска заняло 16 дней.

Качественно решить задачу по монтажу оборудования предстояло генеральному подрядчику -ООО «Оргнефтехим-Холдинг» совместно с ООО «СОП и Г». Для стоянки кранов и реактора была обустроена временная бетонная площадка из 320 дорожных плит размером 22х100 м. Основная сложность монтажа заключалась в том, что его надо было выполнить в стесненном пространстве. Для вывода аппарата, имеющего внушительные габаритные характеристики (диаметр — 5,3 м, высота — 46,8 м), из горизонтального в вертикальное положение использовались три крана Liebherr: грузоподъемностью 1350, 600 и 350 тонн.

Благодаря хорошей организации подготовительной работы и точной координации действий всей команды реактор гидроочистки дизельной фракции в штатном режиме был установлен на фундамент за 3,5 часа.

«ХИМЧИСТКА» ДЛЯ ФРАКЦИЙ

В мировой нефтепереработке гидроочистка прочно заняла место среди наиболее распространенных технологических процессов, так как позволяет решать важнейшие задачи с точки зрения экологии и долговременной эксплуатации техники. В современных топливах содержание серы и ароматических углеводородов ограничивается очень низкими концентрациями. К примеру, в дизтопливе «Евро 5» содержание серы не должно превышать 0,001 % - менее 10 г на тонну.

В прямогонной дизельной фракции из нефти сорта Urals содержание этого вещества превышает 0,5 % массы. Поэтому ее необходимо подвергнуть гидроочистке, чтобы достичь требуемого уровня качества. Приставка гидро в данном случае отсылает к латинскому наименованию водорода - Hydrogenium (что означает «рождающий воду»). При высоком давлении и температуре водород связывает серу, переводя ее в сероводород.

Низкое содержание серы в топливе приводит к снижению коррозии и износа двигателя, а также уменьшает содержание окислов серы в отработанных газах.

Установка гидроочистки средних дистиллятов позволит увеличить производство качественных и востребованных нефтепродуктов.

3 700 тысяч тонн сырья в год - производительность установки гидроочистки средних дистиллятов

Назначение - получение дизтоплива «Евро- 5» и компонента топлива для реактивных двигателей.