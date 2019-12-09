В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: студенту из Казани ампутировали руку

В туристическом автобусе, который перевернулся неподалеку от города Игуэй в Доминикане 26 ноября, среди прочих находился 22-летний Дамир Валиуллин. Молодой человек учится на магистратуре юридического факультета Казанского Федерального университета. Именно вуз сообщил о том, что Дамиру нужна помощь.

С места ДТП молодой человек был госпитализирован в больницу. А немного позже стало известно, что врачи не смогли спасти Дамиру руку – ее пришлось ампутировать.

- В Доминиканской республике в аварии пострадал наш магистрант Валиуллин Дамир Айратович. Просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь для дальнейшего лечения. Благодарим за поддержку! – написал студенческий совет юрфака КФУ.

Фото: Студсовет Юридического факультета КФУ

Как оказалось, на отдых Дамир отправился вместе с матерью – Гульнарой Валиуллиной. Их, вместе с 9 другими пострадавшими в аварии в понедельник, 9 декабря, доставят в Москву.

Напомним, что в злополучном автобусе также находилась пара из Казани Снежана и Роман Ашмарины. Они отправились в Доминикану после свадьбы. Это был их медовый месяц. В аварию молодожены попали ровно в годовщину отношений.