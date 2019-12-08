"Я же не голая была": Девушку не пустили в аквапарк в нижнем белье

С наступлением зимы многие россияне стараются отправиться в теплые края на отдых. Вот и жительница Казани решила съездить в Турцию. В ходе отдыха она отправилась в местный аквапарк, но ее туда не пустили. Все из-за того, что она хотела попасть на территорию аквапарка в нижнем белье, так как забыла купальник.

- Отдыхала в Турции, решила зайти в местный аквапарк. Купальника с собой не было, но решила, что ничего страшного, в родной Казани и в аквапарк, и на пляжи порой ходила в нижнем белье. Решила, что и в Турции прокатит, но нет. Меня увидели и сказали - переодевайся, я пыталась доказать, что ничего плохого нет, я же не голая была, белье не просвечивалось, вообще мое белье было закрытое и похоже на купальник, но я так и не смогла отдохнуть. Так и не пустили в аквапарк, - написала девушка в соцсетях.

Обсуждая эту тему пользователи интернета отметили, что девушка сама виновата, что забыла купальник.

"Сотрудники аквапарка правы. Одна пришла в нижнем белье, а другая может и вообще голой прийти. Есть же какой-то дресс-код. Это же не нудистский пляж!".

"Если купальник забыла, то зачем вообще идти в аквапарк? Она сама знала на что идет, так что пусть теперь не наговаривает на сотрудников аквапарка".

"Зачем тогда вообще идти в аквапарк, если головы на плечах нет? Забыла купальник, ну и что, съездить за ним не судьба? или новый купить? Зачем идти в нижнем белье? Людей отвлекать? тем более в Турции".

Были и те, кто поддержал девушку, заявив, что ничего плохого не произошло, а в аквапарке можно часто встретить девушек в бикини.

"Вот не понимаю, а что такое? Была неделю назад в аквапарке в Казани, так там девушек 10 в кружевном белье были, и знаете, никто не жаловался, все купались нормально, без претензий".

"Была в такой же ситуации, забыла низ от купальника, решила, что ничего страшного, осталась в части своего белья, никто слова не сказал".

"А какая разница в чем плавать? Девушка права, она же не голая плавала. Какая действительно разница, белье или купальник. Главное, чтобы все прикрыто было",

В остальном пользователи интернета писали, что в каждом аквапарке, а уж тем более в другой стране есть свои правила и им стоит следовать, чтобы не попасть в подобную ситуацию.