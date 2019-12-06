«Болгар радиосы» VII Милли музыкаль премиясе — VII Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы»

14 декабря 2019 года в Казани в КРК «Пирамида» состоится церемония вручения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» (6+). Статуэткой «Алтын Йолдыз» отметят самых достойных представителей татарской эстрады.

Мероприятие станет одним из значимых культурных событий года: традиционно «Милли музыкаль премиясе» от «Болгар радиосы» выявляет песни, которые имеют все шансы стать хитами на все времена. Национальная музыкальная премия — хороший творческий стимул для исполнителей и композиторов.

Церемония награждения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» – это особое подведение итогов. Это выражение мыслей слушателей «Болгар радиосы». Для каждого певца, каждого творца эта премия является стимулом, потому что ее удостаиваются только лучшие.

КОМУ ПРИСУЖДАЮТ ПРЕМИЮ?

Часть лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» – это артисты, победившие в проекте «Кайнар хит» по итогам голосования. Среди них такие артисты как: Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова, Раяз Фасихов, Марат Шайбаков, Гульназ Асаева, Марат Файрушин, ИльСаф, Рузиля Хаертдинова, Сирина Зайнетдинова, Разиль Камалов и Рафина Ганиуллина и другие.

Помимо победителей проекта «Кайнар хит», статуэтку «Золотая звезда» вручат и исполнителям самых популярных песен, завоевавшие сердца слушателей «Болгар радиосы».

КАКИЕ НОМИНАЦИИ ОЖИДАЮТСЯ В ЭТОМ ГОДУ?

В 2019 году на VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» ожидается более 30-ти номинаций. Как и в предыдущие годы, артистов ждут такие номинации, как «Самый народный певец», «За возрождение татарской песни», «Открытие года», «Самая лиричная песня», «Самый лучший певец», «Семейный дуэт года», «Народная любовь», «Неповторимый голос» и другие.

Участвуют и молодые и уже опытные исполнители старшего поколения. На нашем радио звучат и их композиции. Было бы неправильным, сделать акцент только на молодых исполнителях. Ежегодно мы вручаем номинацию «Татар эстрадасы легендасы» («Легенда татарской эстрады»). В предыдущие годы этой номинации были удостоены такие выдающиеся личности, как Хамдуна Тимергалиева и Флера Сулейманова. Кому в этом году будет вручена эта номинация, пока секрет. Зрители смогут узнать их имена только 14 декабря. Это также один из наших уважаемых певцов.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ПРЕМИИ?

Одна из главных особенностей Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» - награждение ни только певцов, но и авторов произведений. Песня не создается исключительно певцом. Сначала пишется стихотворение, а потом создается мелодия. А когда песня попадает к исполнителю, под нее делается аранжировка. В подготовке музыкальной композиции участвует очень много людей. Мы не смогли это обойти, поэтому мы вручаем премию автору песни и слов.

ЧТО ОЖИДАЕТ ЗРИТЕЛЕЙ?

Все начнет происходить уже в фойе концертного зала «Пирамида». На протяжении многих лет зрителям раздают символ Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» - звездочки. Еще одна особенность этого года – мы будем всем желающим раздавать фотомагниты, которые можно будет забрать во время антракта.

Церемония награждения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» пройдет 14 декабря в 18:00 в «Пирамиде». 6+

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