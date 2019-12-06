Новый год 2020 в Казани: в городе будут работать пять главных праздничных площадок

Главные праздничные мероприятия Нового года 2020 в Казани будут проходить на пяти основных площадках. Их список уже утвержден мэрией города. Информация об этом появилась на в сборнике документов исполкома.

Так, праздник можно будет традиционно отметить у Центра семьи «Казан» и в городских парках «Калейдоскоп», «Сосновая роща» и «Крылья Советов». Еще одна площадка будет организована в сквере в поселке Дербышки.

Отметим, что у Центра семьи «Казан», известного также как Чаша, появится «Снежная деревня» с собственным кинотеатром и ледяным баром. Сейчас на территории уже идут работы по ее созданию.