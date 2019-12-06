2019-12-06T11:40:57+03:00
Общество

Новый год 2020 в Казани: в городе будут работать пять главных праздничных площадок

В том числе в городе появится «Снежная деревня» с собственным кинотеатром и ледяным баром
Алина ГАБДУЛИНА
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Мероприятия будут проходить у Центра семьи «Казан» и в городских парках «Калейдоскоп», «Сосновая роща» и «Крылья Советов», а также в ДербышкахМероприятия будут проходить у Центра семьи «Казан» и в городских парках «Калейдоскоп», «Сосновая роща» и «Крылья Советов», а также в ДербышкахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главные праздничные мероприятия Нового года 2020 в Казани будут проходить на пяти основных площадках. Их список уже утвержден мэрией города. Информация об этом появилась на в сборнике документов исполкома.

Так, праздник можно будет традиционно отметить у Центра семьи «Казан» и в городских парках «Калейдоскоп», «Сосновая роща» и «Крылья Советов». Еще одна площадка будет организована в сквере в поселке Дербышки.

Отметим, что у Центра семьи «Казан», известного также как Чаша, появится «Снежная деревня» с собственным кинотеатром и ледяным баром. Сейчас на территории уже идут работы по ее созданию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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