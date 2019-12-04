Би-2 в Казани: счастье, где мы могли быть настоящими

На концерт Би-2 в казанскую «ТатнефтьАрену» пришло более восьми тысяч человек. Перед самым началом концерта организаторы упомянули, что заполняемость зала ожидается почти 90%. Но, как позже виделось со стороны, эти цифры значительно выше: на ледовой площадке яблоку негде было упасть.

На концерт Би-2 в казанскую «ТатнефтьАрену» пришло более восьми тысяч человекФото: Алина ГАБДУЛИНА

Фанаты, которые собрались задолго до начала, так спешили попасть на концерт, что буквально выламывали двери. Но это был единственный акт агрессии, поскольку потом все происходило с удивительным спокойствием и почтением. За нами сидел, похоже, самый нетерпеливый зритель, который требовал: «Полковнику никто не пишет» давай!». Но этот хит, который более 20 лет назад благодаря фильму «Брат 2», стал визитной карточкой группы, они исполнили в этот день намного позже.

Каждая песня музыкантов производила настоящий фурор в залеФото: Алина ГАБДУЛИНА

Казань – это последний в 2019 году город, где прошло турне NewBest, следующие концерты будут только в январе 2020 года. В нашем городе группа продолжила перед выходом на сцену записывать видео подготовки в гримерках, и транслировать его сразу на два больших экрана в зале. Увидев артистов, зал буквально взревел от восторга, и тут же Шура показал лист бумаги с надписью «Мы вас не слышим». С этого момента стало понятно, что концерт пройдет удачно: в ответ на хитрый прищур артиста зал начал реветь, вызывая группу на сцену.

Шура в самом начале сказал, что сегодня группа планирует исполнить свои любимые песниФото: Алина ГАБДУЛИНА

Первые песни «Интро» и «Ее глаза» исполнялись при затемненной сцене, только транслировалась графика на экраны, и угадывались силуэты артистов за темным сетчатым занавесом. Когда он упал, фигуры были просто черными силуэтами на красном фоне. Затем началось настоящее шоу. Восприятие границ у зрителя было размыто – артисты меняли сцену, исчезая с большой площадки и появляясь на небольшом пятачке в противоположном конце ледовой площадки, вызвав восторг поклонников и волну в зале: зрители начали перемещаться поближе к ним, стараясь стать частью шоу.

Артисты меняли сцену, исчезая с большой площадки и появляясь на небольшом пятачкеФото: Алина ГАБДУЛИНА

Говоря словами песни «Философский камень», поклонники группы воспользовались тем, что можно испытать «счастье, там, где я могу быть настоящим». Эмоции просто зашкаливали, и спустя 20 минут после начала концерта было невозможно устоять. Пока на сцене с удивительной пластикой двигался Лёва, зал вместе с ним танцевал, подпрыгивал, крутился. И – пел! Все хиты прошлого, да и новые, зрители знали наизусть, подпевая настолько слаженно, что удивились сами.

Пока на сцене с удивительной пластикой двигался Лёва, зал вместе с ним танцевалФото: Алина ГАБДУЛИНА

Шура в самом начале сказал, что сегодня группа планирует исполнить свои любимые песни. Но эти песни любят и те, для кого их создали – зрители. Когда на язык сцены из зала вышла приглашенная Лёвой девушка, их дуэт транслировался на большом экране благодаря работе оператора со стедикамом.

Лева Би-2 вывел на сцену одну из своих фанатокФото: Алина ГАБДУЛИНА

Чуть позже гитарист Звонок – Андрей Звонков, надел тюбетейку, которую ему передали из зала. А барабанщик Борис после сногосшибательного соло бросил в зал свои барабанные палочки. Особое внимание привлекал к себе клавишник-флейтист Ян. Когда камеры показывали басиста Макса, то он бросал такие жгучие взгляды с громадного экрана, что мог прожечь лёд.

Басист Макс бросал такие жгучие взгляды с громадного экрана, что мог прожечь лёдФото: Алина ГАБДУЛИНА

Кстати, фанаты группы развернули плакат "Звон, с днем рождения! Оренбург, Тольятти", поздравив Андрея Звонкова с его днем рождения.

Участник группы Андрей Звонков отметил свой день рождения на концертФото: Алина ГАБДУЛИНА

Именинник Андрей Звонков - ЗвонокФото: Алина ГАБДУЛИНА

В этот вечер прозвучали «Ангелы», «Виски», «Философский камень», «Пора возвращаться домой», «Скользкие улицы», «Революция», «Дурочка», «Лайки», «Последний герой», «Варвара», «Вечная, призрачная, встречная» и другие, полюбившиеся миллионам поклонникам группы. Словом, хиты альбомов "Горизонт событий" и нового NewBest.

- Шура, Лёва! Приезжайте к нам ещё! - просил весь зал.

В этот вечер прозвучали «Ангелы», «Виски», «Философский камень», «Пора возвращаться домой», «Скользкие улицы», «Революция», «Дурочка», «Лайки»Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Музыканты активно контактировали между собойФото: Алина ГАБДУЛИНА

все в этом шоу было продумано до мельчайших деталейФото: Алина ГАБДУЛИНА

Фанаты пришли на концерт за несколько часов, чтобы успеть занять в зале лучшие местаФото: Алина ГАБДУЛИНА

Харизматичный Шура Би-2 также не остался без внимания поклонников, которые кричали его имя во все горлоФото: Алина ГАБДУЛИНА

Барабанное соло не оставило равнодушным никогоФото: Алина ГАБДУЛИНА

Би-2 давно и прочно влюбили в свое творчество людей разных возрастов и предпочтенийФото: Алина ГАБДУЛИНА