"Теперь аварий и пробок станет в три раза больше": Казанцы не в восторге от новых автобусов-"гармошек"

Еще в советское время по российским дорогам начали колесить венгерские "Икарусы". Особенно россиянам запомнился "Икарус-280", который в нашей стране больше знают, как "Икарус-гармошку".

Такие автобусы бороздили просторы большинства российских городов. Были они и в Казани, причем пользовались большой популярностью. Однако бегали по столице Татарстана только до середины нулевых, потом их вытеснили другие модели. Сперва "краснобусы" китайского производства, а затем местные "Нефазы", да белорусские "МАЗы".

Собственно, мэрия Казани довольна автобусами из соседнего государства. Вот и накануне в столицу Татарстана прибыли на испытания два автобуса. Если появление на дорогах зеленого "МАЗ-303" вызвало не столь большой ажиотаж, то выход в рейсы "МАЗ-2015" не остался незамеченным, а все потому, что эта первая "гармошка" со времен того самого 280-го "Икаруса".

Как рассказал заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники, начальник управления продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ» Владимир Дормаш, автобус рассчитан на 167 человек.

- В условиях мегаполиса эта модель транспорта позволяет маневрировать и быстро развозить большое количество людей. 5 дверных проемов дают возможность пассажирам быстро зайти и выйти, не задерживая движение, – отметил представитель компании.

По словам председателя комитета по транспорту Исполкома Айдара Абдулхакова, автобус будут эксплуатировать на четырех городских маршрутах со 2 по 6 декабря, чтобы непосредственно в условиях города испытать его характеристики и узнать мнение горожан.

Эти самые мнения можно легко найти в соцсетях. При этом, мнения, как это часто бывает, разделились. Одни отмечали, что большие автобусы крайне необходимы такому городу, как Казань.

"В некоторые автобусы по утрам и вечерам не пробиться, приходится по полчаса, а то и больше ждать следующий, а в гармошках побольше вместимость, будет больше возможностей втиснуться".

"Даже в Саранске гармошки бегают, а у нас нет. Мне кажется, что о городе многое говорит именно общественный транспорт. Вот в Казани большие трамваи есть, это удобно, а больших автобусов нет, это странно. Вон, в Москве, в Питере, да почти во всех крупных городах бегают гармошки, чем мы хуже?".

Впрочем, и противников идеи выпускать на маршруты большие "МАЗы" хватает. По их мнению, в городе возрастет число пробок. Кроме того, горожан пугает возможное повышение цен на проезд.

"Зачем они нужны, сейчас ещё цены выше будут. У них же затраты лишние будут и в очередной раз будет страдать народ. Когда там точно ожидается повышения снова цен на проезд. Мне в принципе без разницы на это, что повысят, я как ездил на такси на машине и по безлимитному проездному так и буду дальше делать".

"Теперь аварий и пробок станет в три раза больше".

"Видел как он в Дербышках разворачивался, еле пролез в этом столпотворении машин и автобусов".

Впрочем, власти Казани отмечают, что никаких проблем с пробками на дорогах не будет. Дело в том, что большие "МАЗы" рассматриваются е столько на регулярные маршруты, сколько на проект метробусов.

Новый вид транспорта в Казани планируют запустить в 2023 году. Главное отличие от обычных автобусов будет заключаться в том, что для метробусов будет полностью огороженная полоса для движения, что позволит новому транспорту не стоять в пробках.