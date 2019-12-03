Светлана Суханова: «Смотрю на игру Бурунова и думаю: «Ну как он это делает?!»

Быть женой полицейского — тяжелая и ответственная работа. Быть женой руководителя ОМВД «Барвиха Северное» полковника Яковлева — тяжелый труд вдвойне. Особенно если перед супругом замаячили генеральские погоны.

В новом сезоне сериала «Полицейский с Рублевки», который стартует 5 декабря на видеоплатформе PREMIER, у Яковлева появится шанс значительно продвинуться по службе, правда, для этого ему придется раскрыть одно очень серьезное дело. И, конечно, во всех начинаниях Володе будет помогать его верная супруга, роль которой исполняет актриса Светлана Суханова.

Фото: ТНТ

Как, по-вашему, жена — это шея, власть, опора или правая рука и соратница?

Жена — это умение соблюдать баланс между всем вышеперечисленным. А если серьезно, мое глубочайшее убеждение, что муж и жена — в первую очередь, должны быть самыми близкими друзьями. Жена в любой ситуации будет с мужем «бандой», смотреть с ним в одном направлении. И даже, если не очень согласна с принимаемыми решениями, все равно поддержит. Во всяком случае, моя Наташа Яковлева именно такой человек.

Какое самое важное качество для женщины, хранительницы очага, вы бы выделили?

Мудрость. Мне кажется, самое важное качество женщины — это умение вовремя закрыть рот. Вот просто взять и промолчать. И улыбнуться. А если у хранительницы очага есть еще и чувство юмора, то это просто бесценная женщина!

Сергей Бурунов часто доводит вас до истерики во время работы? На съемках пятого сезона такое бывало?

Никогда! Мне с ним легко и комфортно. Он меня доводит только до истерического смеха. Играть с Сережей одно удовольствие. Каждый дубль неповторим! Он мастер импровизации. И очень тонко чувствует природу смешного! Честно, порой я смотрю на его игру и думаю, «да как же он это делает…»

Мог ли его персонаж быть холостяком, как вам кажется?

Конечно, мог бы! Володя Яковлев — фанат своей работы. Это даже не работа для него, а смысл жизни. Но, как мне кажется, семейный статус заземляет его. Помогает перевести дух, обрести уверенность в себе, получить необходимую поддержку, и с новыми силами можно браться за новое дело.

Фото: ТНТ

В родном Алтайском крае часто удается бывать? Нет желания провести отпуск в этих прекрасных и заповедных местах?

Нет, не часто. Крайне редко, к сожалению. Алтайский край — это действительно место силы для меня. Там удивительные по энергетике места! А какая там прекрасная природа, горы, озера, поля... Там сбываются самые заветные желания! На себе проверяла. Особенно в Горном Алтае! Провести там отпуск — мечта! Когда совсем сядут батарейки или захочется какого-то переосмысления — первым делом поеду туда! Шум реки Катунь, невероятные закаты и удивительное звездное небо лечат покруче любого санатория!

Думали ли вы о том, чтобы навсегда переехать в другой, незнакомый для вас город, или даже кардинально сменить деятельность, если представится такой шанс?

(Улыбается). Вы описываете то, что я воплотила в жизнь! Ровно 7 лет назад я переехала из Санкт-Петербурга в Москву. Оставила там свою размеренную жизнь — театр, друзей, близких и начала все с нуля в столице. Меня всегда сюда тянуло. И я подумала, 30 лет — самое время попробовать себя на прочность. Работала и актрисой, и гримером, и режиссером second unit, и редактором, и даже как режиссер-постановщик сняла свой первый дебютный полный метр «Счастье в конверте», который сейчас готовится к выходу в прокат. И ни разу не пожалела о принятом решении! Главное правильно услышать Вселенную! Страшно, да! Но главное идти за своим сердцем!

Сами как ощущаете — Питер ваш город или он не до конца принял вас?

Петербург прекрасный город! Он принимает всех и всегда. Для меня это самый красивый город. Наши с ним сердцебиения всегда совпадали! Тут живут мои родители, мои близкие друзья, здесь расположены значимые места, улицы... Это мой дом!

Что отличает колорит и жителей Петербурга?

В Петербурге больше романтиков. Это город для размышлений. Приятно со стаканчиком кофе посидеть на Дворцовой площади и подумать о вечном... А разводные мосты! Необычайное ощущение фатальности во всем!

«Город — это злая сила», — говорил персонаж фильма «Брат», главным героем которого был Питер. Вы согласны?

А продолжение этой фразы: «А чем больше город — тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться. Да и то...» Чем заряжен человек по жизни, тем и будет отражаться в нем город. Особенно в его глазах и сердце!

«Полицейский с Рублевки», новый сезон, с 5 декабря только на PREMIER

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», с 12 декабря во всех кинотеатрах России