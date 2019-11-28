2019-12-03T08:40:38+03:00
Звезды

В Казани прошел предпремьерный показ ужастика "Тварь"

Новый фильм ужасов оценили зрители
Лика ИСАЕВА
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Попытка усыновить мальчика оказалась роковой для семьиПопытка усыновить мальчика оказалась роковой для семьиФото: кадр из фильма
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На российские экраны вышел отечественный фильм ужасов "Тварь". С некоторых пор на экраны стали выходить вполне качественный хорроры местного производства, но "Тварь" не из их числа.

Фильм начинается вполне стандартно: с первых минут раскрывается проблема семьи Беловых - исчез маленький сын. Бесследно, словно и не было. Восполнить тяжелую утрату они решили по христиански - подарив свою нерастраченную родительские теплоту и любовь для обделенного ими ребенка. И вот тут понимаешь, что сама рука дьявола привела их в этот загородный приют, где этим же сатаной была организованна их встреча с маленьким исчадием ада.

Сюжет чем-то похож на сюжет романа Стивена Кинга "Кладбище домашних животных". Пожалуй, это почти все сразу и объясняет, и закрутку этого сюжета, и общие планы фильма, и давящую атмосферу. Осталось только оценить саму картину. Компьютерная графика, увы, одна из самых примитивных, заметно, что создатели сэкономили. Несмотря на попытки сценариста создать что-то интересное для любителей ужастиков, весь фильм построен динамически нервно и неровно, словно вырваны существенные куски из сюжета, в которых объясняется многое. При потрясающей игре актеров понимаешь, что съемками в этой картине им гордиться вряд ли придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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