ОТ ХИРУРГИИ ДО ФУТБОЛА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ГДЕ СМОГУТ ПРИМЕНЯТЬ СЕТИ 5G?

Похоже, вместе с вырезанной раковой опухолью прооперированного пациента уходит целая эпоха мобильной телефонии, задачей которой было предоставлять услуги связи, не более. С приходом сетей 5G связь станет одним из важных элементов большого пазла, в котором самые разные индустрии и услуги смогут соединяться, создавая некую новую реальность, практичную и фантастичную одновременно. Один из таких первых проектов в России, объединивших хирургию, консультативную медицину, образование, СМИ и, собственно, телекоммуникации, мы увидели 29 ноября в московском технопарке Сколково.

Впрочем, место действия революционного события назвать одним словом сложно – благодаря тестовой сети 5G, развернутой Билайном и Huawei, в одно целое были соединены сразу несколько географических точек и сообществ людей. Так, хирургические операции проводились в московской клинике GSM Hospital, оборудованной камерой общего вида, камерами с лапароскопа и анестезиологического пульта, а также мультимедийной доской для обмена экспертными мнениями. Консультативное сопровождение велось из экспертно-консультативного центра РОЭХ, на базе больницы Центросоюза РФ. В это же время за блестящей работой хирурга Бадмы Башанкаева следили в Рязани – здесь, в стенах Рязанского государственного медуниверситета проходил дистанционный обучающий семинар для студентов. А в Медиацентре 5G на базе Сколково все эти «параллельные миры», выведенные на один экран интерактивной доски, наблюдали десятки российских журналистов.

– Представленный прикладной кейс демонстрации возможностей сетей 5G открывает широкие перспективы для развития сферы здравоохранения. В будущем возможности проведения удаленных консультаций и операций могут способствовать спасению человеческих жизней в экстренных ситуациях, – отметил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич.

Если до нынешнего времени связать столько точек в один процесс потребовало бы массы дополнительных каналов связи и устройств, а видеотрансляция могла быть с задержкой и изображение в ней не таким четким, то с развитием технологии 5G перед многими сферами открываются новые возможности. Благодаря максимально высокой скорости (сеть показала стабильное качество соединения и минимальные задержки, которые визуально не ощущались) только и стала возможна такая рискованная и требующая картинки очень высокого качества вещь, как дистанционное отслеживание и консультирование в режиме онлайн сложной хирургической операции.

– Сегодня у нас сошлись многолетние усилия медицинского профессионального сообщества, положенные на супертехнологии, представляемые нашими партнерами, и помноженные на гигантские организационные усилия компании Билайн, – прокомментировал происходящее управляющий делами Российского общества хирургов Михаил Таривердиев.

Михаил Таривердиев, управляющий делами Российского общества хирургов, считает, что интеграция медицины и телекоммуникаций очень пригодится в шеф-хирургии.

Именитый хирург выделил как минимум две возможности практического применения медицинско-телекоммуникационного кейса, продемонстрированного в Сколково 29 ноября. Одна из них – удаленная консультационная помощь ведущих экспертов страны при сложных операциях. Например, когда больной находится в региональном медицинском учреждении, а светило хирургии – в Москве, Петербурге или другом крупном городе. Конечно, это дело ближайшего будущего. Во-первых, потребуется коммерческий запуск сети 5G в России. Во-вторых, нужно оснастить региональные медицинские центры спецоборудованием. Но это вполне реально: оборудование, по словам экспертов, не стоит заоблачных денег, и кроме того, планируется выпуск «коробочного» продукта с простейшей системой установки и запуска.

Еще одна возможность – так называемая шеф-хирургия, когда после обучения в медвузе молодой хирург не остается один на один с пациентом в операционной, а его учитель, шеф-хирург, подключается к операционной удаленно и ведет процесс, помогая менее опытному коллеге принять правильное решение.

Идет операция по удалению раковой опухоли в кишечнике. Параллельно учатся студенты медвуза, ведут консультационное сопровождение лучшие хирурги страны, технологии обсуждаются в медиацентре Сколково. Все это стало возможным благодаря сетям нового поколения

Как будут реализованы эти возможности, покажет будущее. А пока Билайн активно работает над тестированием 5G в пилотных зонах, поскольку запуск сети «пятого поколения» – новый этап в эволюции мобильного интернета, способный дать новый толчок не только в развитии умной инфраструктуры городов и ключевых отраслей, но и существенно улучшить качество жизни населения.

Также Билайн объявил, что в 2020 году будет готов ввести в эксплуатацию в Москве новейшую 5G-ready сеть связи. На текущий момент в столице сеть Билайн на 94% 5G-ready. Кроме того, спикеры площадки в Сколково поделились и другими практическими кейсами с применением сети 5G.

К примеру, генеральный директор операторского бизнеса Huawei в России Чжао Лэй упомянул проводившийся недавно в Китае марафон, после которого любой марафонец мог скачать со специального видеосервиса короткий ролик о своем участии в марафоне. Понятно, что для этого к каждому бегуну не приставляли личного видеооператора – все сделала умная сеть с помощью технологии 5G и системы распознавания лиц на видео. А вот швейцарская агрокомпания решила задействовать 5G для эффективного обхода полей. Если человеческого ресурса для того, чтобы обойти поля площадью 27 футбольных полей, требуется 30 человеко-дней, то задействовав современные технологии и сеть 5G, потребуется всего один дроно-час!

В России уже имеются свои истории успешного решения практических задач с помощью сетей 5G. Так, генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич упомянул, что в прошлом году Билайн и Huawei подписали соглашение о стратегическом партнерстве по развитию сетей пятого поколения в России. Затем был совершен первый в стране голографический звонок с помощью очков смешанной реальности. Эта технология дает возможность собеседникам, находящимся в разных городах, разговаривать с помощью 3D-голограммы, то есть создается ощущение присутствия собеседника в режиме реального времени.

Уже в этом году Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках, а во время футбольного матча Россия — Шотландия провел первое прикладное испытание сети. С помощью технологии 5G удавалось распределять потоки болельщиков, чтобы избежать длинных очередей и столпотворения. У оператора уже есть тестовые зоны в режиме реального пользования 5G не только в Москве. Осенью в Сочи во время Гран-при «Формулы-1» Билайн показывал, что интернет может быть таким же быстрым, как и самые быстрые машины на планете.

Медицинский кейс в Сколково стал еще одним вариантом практического применения возможностей 5G.

– Наша задача – сделать связь максимально быстрой и надежной и при этом помочь разным участникам, разным индустриям сойтись и создать новые услуги, – подчеркнул Василь Лацанич. – Оператор давно перестал быть просто оператором, проводящим сигнал от точки к точке. Мы давно уже – интегратор. И Билайн один из самых быстро развивающихся и эффективных интеграторов в стране.