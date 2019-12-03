2019-12-03T15:10:51+03:00
Общество

В центре Казани в подземном переходе дуэт Rauf & Faik спел для прохожих

Горожане разделились на два лагеря: одним перформанс понравился, другие посчитали его неудачным [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/rauf_faikФото: instagram.com/rauf_faik
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Известный среди российской молодежи музыкальный дуэт Rauf&Faik бесплатно спел для прохожих в центре Казани, в подземном переходе у метро «Площадь Тукая». Импровизированный концерт собрал вокруг себя десятки зрителей. Некоторые из них опубликовали запись происходившего в соцсетях.

В центре Казани в подземном переходе дуэт Rauf & Faik спел для прохожих.соцсети

В комментариях под одним из таких видео взрослое поколение горожан отметило, что не знают таких музыкантов и «даже смотреть видео не будут». А те, кто все-таки его посмотрел, обрушились на молодых людей с критикой:

«Они разве "поют" не понятно что-то бормочут»,

«С такими треками только в переходах петь»,

«Они голодные?»,

«Что они там пытаются петь?»

Были среди интернет-пользователей, правда, и те, кто поддержал дуэт:

«Если вы их не знаете, это не означает что они неизвестные»

«Все известные певцы начинали с подземок»

«Молодцы, не стремаются петь в народных местах»

«Красавцы»,

«Ну где же я была?».

Фотографию с казанцами в своем Instagram опубликовал один из музыкантов – Рауф Мирзаев.

Фото: instagram.com/rauf_v_kartinkah

Фото: instagram.com/rauf_v_kartinkah

ИСТОЧНИК KP.RU

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