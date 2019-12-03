В центре Казани в подземном переходе дуэт Rauf & Faik спел для прохожих
Известный среди российской молодежи музыкальный дуэт Rauf&Faik бесплатно спел для прохожих в центре Казани, в подземном переходе у метро «Площадь Тукая». Импровизированный концерт собрал вокруг себя десятки зрителей. Некоторые из них опубликовали запись происходившего в соцсетях.
В центре Казани в подземном переходе дуэт Rauf & Faik спел для прохожих.соцсети
В комментариях под одним из таких видео взрослое поколение горожан отметило, что не знают таких музыкантов и «даже смотреть видео не будут». А те, кто все-таки его посмотрел, обрушились на молодых людей с критикой:
«Они разве "поют" не понятно что-то бормочут»,
«С такими треками только в переходах петь»,
«Они голодные?»,
«Что они там пытаются петь?»
Были среди интернет-пользователей, правда, и те, кто поддержал дуэт:
«Если вы их не знаете, это не означает что они неизвестные»
«Все известные певцы начинали с подземок»
«Молодцы, не стремаются петь в народных местах»
«Красавцы»,
«Ну где же я была?».
Фотографию с казанцами в своем Instagram опубликовал один из музыкантов – Рауф Мирзаев.
Фото: instagram.com/rauf_v_kartinkah
ИСТОЧНИК KP.RU