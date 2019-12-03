Известный среди российской молодежи музыкальный дуэт Rauf&Faik бесплатно спел для прохожих в центре Казани, в подземном переходе у метро «Площадь Тукая». Импровизированный концерт собрал вокруг себя десятки зрителей. Некоторые из них опубликовали запись происходившего в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="604" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/747546" frameborder="0"></iframe> В центре Казани в подземном переходе дуэт Rauf & Faik спел для прохожих.соцсети

В комментариях под одним из таких видео взрослое поколение горожан отметило, что не знают таких музыкантов и «даже смотреть видео не будут». А те, кто все-таки его посмотрел, обрушились на молодых людей с критикой:

«Они разве "поют" не понятно что-то бормочут»,

«С такими треками только в переходах петь»,

«Они голодные?»,

«Что они там пытаются петь?»

Были среди интернет-пользователей, правда, и те, кто поддержал дуэт:

«Если вы их не знаете, это не означает что они неизвестные»

«Все известные певцы начинали с подземок»

«Молодцы, не стремаются петь в народных местах»

«Красавцы»,

«Ну где же я была?».

Фотографию с казанцами в своем Instagram опубликовал один из музыкантов – Рауф Мирзаев.