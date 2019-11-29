"Не удивлюсь, если она детям и порно-фильмы показывала": Родители требуют уволить учительницу, которая общалась со школьниками на интимные темы

В одном из набережночелнинских пабликов в социальных сетях появилось интересное сообщение. Автор поста сообщил, что в одной из школ татарстанского автограда учительница беседовала с учениками на откровенные темы.

- Учитель русского языка в школе обсуждала на уроке в 11 классе аморальные темы (лесбиянок) весной. Директор обещал с ней поговорить и отчитать ее, тянул полгода и не выполнил обещание. В октябре снова пообещал, беседы до сих пор нет. Зачем обещать, если не делаешь. Может, пора бы уже и вызвать ее? Наказание за обсуждение таких тем на уроке должно быть, обещания были, результата нет, - написал пользователь интернета в соцсетях на условиях анонимности.

Сообщение, опубликованное в соцгруппе, вызвало серьезный резонанс. В ходе обсуждения были как те, кто отметил, что ничего плохого в поведении учительницы не было, другие же посчитали, что таким педагогам не место в школе.

"В 11 классе ученику 16-17 лет? Они в таком возрасте ей сами расскажут, да такое, что у нее волоса зашевелятся".

"Поведение учительницы попахивает развращением малолетних. Не удивлюсь, что она детям еще и порно-фильмы показывала. Таким не место в школе. Директор давно должен был уволить ее".

"Так лучше пусть в школе расскажут, что это аморально, чем они сами это попробуют. Так то это и должны обсуждать в школе. Тем более 11 класс".

"А вы сами дома не обсуждаете, в порядке нормы, наоборот, надо, чтобы знали, мне ещё бабушка в 7 классе, когда училась, говорила о разных девиантных поведениях

"Учителю респект, если моим детям учитель будет открывать глаза на отрицательные моменты общества, я только скажу Спасибо. Главное правильно подвести к итогам, чтобы дети понимали, что хорошо, что плохо. Раньше тоже учили наизусть стихи - Что такое хорошо, что такое плохо".

"Почему у нас вечно виноваты учителя, врачи и тд. Раз мы такие все умные и воспитанные почему не воспитываем свое чадо без участия этих глупых людей? По-вашему мнению . В наше время было уважение к старшим и тд, а сейчас лишь бы какого виновного найти".

Отметим, что в администрации Набережных Челнов также увидели данное сообщение, но отметили, что реагировать на каждое гневное сообщение в соцсетях не намерены. Тем более, не известно, правдива ли данная информация.

- Уважаемые подписчики, доброе утро! Сегодня паблики становятся местом разбирательств. Понятно, что выступая анонимно, можно заявить хоть о чем... Несмотря на принятую здесь анонимность мы всегда готовы принять фактическую информацию. В данном случае никакой конкретики нет. Каждый читающий пост и комментарии делает собственные выводы, ориентируясь на свое воспитание и образование, - отметили в управлении информационной политики и по PR.