"Он уходит, а вонь остается": жители Ульяновска просят не пускать бездомных в торговые центры

Посетители одного из ульяновских торговых центров, отправившись за покупками, остались недовольны походом. По их словам, в здании было нечем дышать, а всему виной бездомный, который, по всей вероятности, зашел внутрь, чтобы погреться.

- Куда смотрит администрация ТЦ,почему охрана пропускает! Амбрэ от него, невозможно дышать,он уходит а вонь остается! - написала жительница города в соцсетях.

Там по поводу данной публикации разгорелись нешуточная дискуссия. Кто-то поддержал инициативу жительницы Ульяновска, а кто-то возмутился предложением, отметив, что человек, пусть и бездомный, но в первую очередь все же человек:

"Сегодня он,завтра ты. Бездомным стать не сложно, сложно стать человеком".

"В смысле куда смотрит охрана? С чего вы решили, что охрана должна нарушать права человека?".

"Согласна с автором, все настроение этот запах портит!".

"Лучше быть бездомным, чем безмозглым. На улице холод, ему даже в туалет негде сходить! Может хватит смотреть с высоты своих каблучищ, спуститесь на землю наконец!".

"Ну нравится вам его вонь,ради бога наслаждайтесь. Летом он тоже там грелся? Не надо про доброту тут рассказывать! Он воняет так, глаза режет! Что-то я ни разу не видела в аквамолле бездомных греющихся у бутиков. В Пушкаревском их тоже нет! А тут добрячки собрались! Что вы тогда не нюхаете унитазы?".

"Сама можешь завтра быть на его месте. А люди пускают погреться человека".