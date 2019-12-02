2019-12-02T23:07:41+03:00
Общество

В Казани стартует седьмой поток программы «Бизнес-Старт»

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В Казани стартует седьмой поток программы «Бизнес-Старт».

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Программа «Бизнес-Старт» - это первый модуль программы «Бизнес-взлет» по изменению предпринимательского мышления от тренингового центра «Вертикаль».

«Бизнес-старт» разработан как для начинающих предпринимателей, так и предпринимателей с опытом!

В этом модуле за три дня вы:

• Разберетесь, надо ли вам в бизнес, если его нет. И куда двигаться дальше, если уже что-то есть.

• Проработаете такие качества, как личная ответственность, организованность, мотивация и самомотивация, пунктуальность, доверие к себе и к людям.

• Увидите и начнете прорабатывать блоки, которые мешают вам зарабатывать деньги и расширять свое дело.

• Проработаете цели и выйдете с четким пониманием их достижения в ближайший год.

• Получите «базовый фундамент» мышления, на котором строится любой бизнес в любой нише.

• Получите массу незабываемых эмоций и ощущений, осознаний и инсайтов. Это будет ни на что не похоже.

Регистрируйтесь на «Бизнес-Старт» по специальным условиям до 10 декабря 2019 года.

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