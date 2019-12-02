Совсем скоро в Казани появится новогодняя INSTAСказка!

Здесь обитает Дух Нового Года. Он создаст ощущение праздника, прямо как в детстве! Сделайте уютные фото у камина с нарядной елкой и горой подарков! Загляните в Пряничный Домик! Побывайте на фабрике конфет, где эльфы готовят праздничные угощения! Покатайтесь на серебряном месяце! Прогуляйтесь по волшебному новогоднему лесу! Подружитесь с добрыми полярными мишками! Загадайте желание, когда увидите в небе летящую упряжку Санты! Сказочные локации для чудесных фото, которыми хочется поделиться в Instagram. Праздничное настроение, в голове теплые мысли, а в душе новогодние мечты! Все это волшебный мир «Новогодней сказки»!

- Машина Кока-колы, куда можно сесть за руль и ощутить себя настоящим водителем этого праздничного грузовика;

- Арка из искусственной ели с яркими огоньками, большим бантом стоит на входе в большой зал.

- Сухой бассейн с ярко красными маленькими шарами, а также тремя большими, красными, подвешенными как качели.

- Сани с оленями, куда так же можно сесть и ощутить себя настоящим Сантой, и сделать невероятные фотографии на фоне Луны.

- Настоящая горка с искусственным льдом и ледянками, на которой даже взрослые могут почувствовать себя настоящими детьми.

- Медведица и медвежонок, рядом с которыми можно ощутить себя в мультике «Умка». Размером как настоящие, немягкие, сделаны из пластика, стоят на фоне горки, в елках, которые будут по всему большому залу.

- Экспонат-снеговик (высотой 1,60 метра) стоит у елки, украшенной гирляндами.

- Качель-полумесяц, которая будет висеть в центре большого зала, на ней можно будет покачаться, но не забывать, что это фотозона, а не игровая комната.

- Лошадь-карусель, на которую могут садиться не только дети, но и взрослые, желающие вернуться обратно в детство.

-Зона камина и самой красивой елки, у которой будет сидеть Дед Мороз! Любой ребёнок сможет рассказать ему стихотворение и сделать незабываемую фотографию.

И многое другое!

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА 10.12.2019 - 31.01.2020

Казань, Баумана 44/8

ТРК «Родина», 2-й этаж.

Часы работы с 10:00 до 22:00

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