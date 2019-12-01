Создавая здоровую нацию: в Казани наградили участников фотоконкурса

В атмосфере праздника

Проект «Мы здоровая нация. Присоединяйся!» в Татарстане был организован Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РТ уже во второй раз. С 5 августа до середины ноября каждый желающий мог внести свою лепту в популяризацию здорового образа жизни, семейных устоев и нравственных ценностей, выложив фотографии по теме на портал konkurs.infospid.ru (16+).

Конкурс охватил 49 регионов России - от Мурманска до Краснодара и от Калининграда до Владивостока. Но наша республика, по оценкам организаторов, стала самой активной - татарстанцы прислали множество фотографий с общественно значимых акций и благотворительных мероприятий, путешествий, семейных, городских и дворовых праздников.

На площадке торгово-развлекательного центра «Южный» в этот день собралось множество казанцев и гостей города - конкурсанты и их родные, студенты и волонтеры, старшеклассники и молодые мамы, те, кто пришел на мероприятие специально, и покупатели торгового центра, привлеченные музыкой и атмосферой праздника.Церемония награждения победителей и призеров, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИД и ВИЧ-инфекцией, состоялась в Казани 30 ноября.

Пройти обследование можно было прямо в торговом центре

Внимание аудитории привлекала белая палатка для проведения экспресс-теста на вирус иммунодефицита человека, к которой быстро выстроилась очередь из желающих, видеоэкраны, фотозоны. Детей зачаровывал мим-великан, у которого взрослые быстро угадывали секрет большого роста - ходули.

Ведущий Руслан Сабиров объявил, что каждый присутствующий может принять участие в розыгрыше призов, который состоится на мероприятии. Нужно пройти анкетирование и экспресс-тест слюны на наличие ВИЧ, привести друзей и родных на тестирование, а также выложить фотографию с мероприятия в соцсети.

Известные татарстанские телеведущие и другие медийные персоны рассказали с экрана о том, как защититься от ВИЧ-инфекции. А затем состоялся телемост с Альметьевском и Набережными Челнами, где в это время также проводились мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИД и ВИЧ-инфекцией. Слово взяла врач-эпидемиолог СПИД-центра Автограда Надежда Иванова:

- Мы собрали студентов набережночелнинского филиала КФУ, чтобы обратить внимание на проблему ВИЧ-инфекции, закрепить знания, которые уже есть, и дать новые. Планируем рассказать о ситуации с распространенностью инфекции в городе и стране.

- Как вы оцениваете уровень знаний о ВИЧ среди молодежи и с кем нужно проводить самую активную работу? - задал вопрос ведущий.

- Уровень информированности молодых людей очень радует, - ответила Надежда Иванова. - Раньше люди боялись самих слов «ВИЧ-инфекция», но это осталось в прошлом. В последние несколько лет мы делаем упор на взрослое работающее население, так как в РТ и в России больше всего случае заражения регистрируют у людей 35 - 45 лет.

Работа ведется по всем фронтам - это и всевозможные акции, и выступления в СМИ, и наружная социальная реклама, и работа с группами с повышенным риском заражения. Словом, комплексный подход, который обеспечивает высокую эффективность.

Что касается массовых акций экспресс-тестирования, для максимального охвата мы представляем возможность пройти обследование даже в торговых центрах, на рабочих местах, в вузах и других учебных заведениях.

Победителям - зеркальные фотоаппараты

И вот - долгожданный момент: объявление лучших из лучших в конкурсе и вручение наград. Зеркальные фотокамеры и дипломы получили победители конкурса в номинации «Оригинально и здорово!» Рамиль Фаттахов из Азнакаево и в номинации «Здоров на сто годов!» Гульназ Ахмадуллина из Арского района.

Цифровыми фоторамками по итогам ежемесячных розыгрышей были награждены Ильсур Мухаметдинов (Актанышский район), Зарина Митрофанова (Нурлат), Кристина Терехова и Анастасия Соловьева (Казань).

Удовольствие от работы

В номинации «Мы - здоровое поколение» среди учебных заведений победителем стал Казанский федеральный университет. Диплом и сертификат на 40 тысяч рублей вручили Руфине Ганеевой, начальнику отдела организации медико-профилактической работы и психологической помощи Департамента по молодежной политики КФУ.

Диплом и сертификат на 40 тысяч рублей вручили КФУ

- Более трех лет мы занимаемся работой по информированию студентов о ВИЧ-инфекции, - рассказала она «Комсомольской правде». - На очной форме обучения в Казани учится 25 тысяч студентов, и наша задача - донести информацию до каждого. Не только о путях заражения, но и о важных деталях - периоде «окна», действиях в аварийной ситуации, доконтактной профилактике. Для этого оформляем множество стендов - они есть на каждом факультете, проводим рассылку информации, организуем мероприятия. Только в период с 25 ноября до 2 декабря состоялись или будут проведены акции сразу с несколькими казанскими и республиканскими медучреждениями. В наших мероприятиях также участвуют сотрудники МВД, наркодиспансера.

К примеру, 2 декабря для иногородних студентов, проживающих на территории Деревни Универсиады, запланирован показ тематического фильма, а затем его обсуждение и, конечно же, экспресс-тестирование на ВИЧ (12+).

И это только мероприятия по линии Департамента по молодежной политике, а ведь в каждом институте проходит мероприятия по своему плану, которые тоже направлены на профилактику ВИЧ/СПИДа. Осознание значимости нашей работы дает огромное удовлетворение!

Тестирование на ВИЧ можно пройти бесплатно и анонимно

- Наш центр является одним из передовых в России, - рассказал «Комсомольской правде» заместитель главного врача Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ Артур Альмухаметов. - Это доказывают цифры. К примеру, уровень охвата антиретровирусной терапией (АРВТ) людей с ВИЧ-инфекцией в РТ составляет 71 процент - это один из самых высоких показателей в РФ. В последние несколько лет удалось стабилизировать заболеваемость, то есть число новых случаев не растет. А в этом году наметилась тенденция к спаду.

Все это в том числе благодаря нашей работе, проведению мероприятий, подобных сегодняшнему - направленных на повышение информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также обеспечению максимального охвата ВИЧ-положительных пациентов антиретровирусной терапией (АРВТ). В республике нет вопросов с обеспеченностью лекарствами: все, кто нуждается в АРВТ, ее получают.

Продолжать повышать информированность татарстанцев в плане защиты от заражения очень важно. А что касается людей, живущих с ВИЧ, - перед нами стоит задача формировать мотивацию на лечение и понимание, что терапия дает возможность вести полноценный образ жизни.

Ищем пути и подходы, как достучаться до каждого - до студентов и членов трудовых коллективов, до взрослого населения, групп, подверженных высокому риску заражения.

Артур Альмухаметов выразил большую благодарность волонтерским и другим некоммерческим организациям, в частности татарстанскому подразделению «Российских студенческих отрядов», которые проводят огромную работу:

Желающим пройти обследование помогали волонтеры

- Сегодня стартует кампания «Я точно знаю», под этим названием выстроена вся профилактическая работа на следующий год, - добавил он. - Цель - чтобы люди больше знали о ВИЧ, вели постоянный контроль своего ВИЧ-статуса и не боялись говорить о проблеме.

Важно, что в республиканском центре в Казани на улице Ершова, а также в филиалах в Набережных Челнах и Альметьевске есть возможность пройти обследование на ВИЧ бесплатно и анонимно. Тестирование проводится по крови, а также мы используем неинвазивные методы по слюне. А те, кто не хочет приходить в центр, могут приобрести тест в аптеке, пользоваться которым так же просто, как, например, глюкометром.

Планы на будущее

Тем временем акция продолжалась. Молодые люди активно участвовали в проверке своих знаний о ВИЧ и СПИД, в экспресс-тестировании на вирус, фотографировались и постили новости с мероприятия в Инстаграм. Азарт подогревало желание стать победителем розыгрыша среди самых активных посетителей мероприятия. И вот он, розыгрыш, и вот призы и улыбки, но гости и после этого не торопились расходиться, ведь нужно было еще узнать, что нового и интересного их ждет на будущих акциях против ВИЧ.

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