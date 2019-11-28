Десятки девушек из Казани добровольно разденутся посреди торгового центра

15 декабря жители и гости Казани, которые решат посетить один из торговых центров города, расположенный на проспекте Победы, смогут ощутить себя будто на пляже. Конечно, песка и морского прибоя никто не обещает, зато будет много красивых девушек, на которых из одежды будет лишь бикини.

Дело в том. что именно в торговом центре по сложившейся в последнее время традиции проводится кастинг на конкурс красоты "Мисс Татарстан", который будет проводиться вот уже в 22 раз.

Кастинги в торговых центрах стали уже традицией.Фото: Александр ЧЕРНОВ

Поучаствовать в отборе может любая девушка в возрасте от 14 до 23 лет. Девушкам не только надо будет приглянуться членам жюри, но и откинуть в сторону стеснения, ведь кроме жюри на полуобнаженных красавиц будут смотреть и сотни обычных посетителей торгового центра.

К участию приглашаются девушки от 14 до 23 лет.Фото: Александр ЧЕРНОВ

- Приглашаются девушки, обладающие яркой индивидуальностью, привлекательной внешностью, обаянием, артистизмом, умеющие представить себя на сцене, - отметили организаторы.

Девушкам предстоит выступать не только перед жюри. но и перед сотнями зевак.Фото: Рамиль ГАЛИ

Еще одно условие - представлять себя необходимо только в бикини и туфлях на каблуках. Начало кастинга 15 декабря в 11:00. Самые привлекательные девушки выйдут в следующий раунд и смогут побороться за титул "Мисс Татарстан", а победительница республиканского конкурса представит Татарстан на конкурсе "Мисс Россия".