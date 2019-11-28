Мыслить оригинально. Как новаторские идеи молодых специалистов развивают производство

С 26 по 28 ноября этого года в Казани прошел второй тур научно-технической конференции молодежи акционерного общества «Транснефть - Прикамье».

- Для любого предприятия, если оно хочет быть успешным и сильным, важен коллектив и его потенциал, - подчеркнул в своем приветствии генеральный директор АО «Транснефть - Прикамье» Роберт Галиев. - На нашем предприятии всегда с уважением относились к молодым специалистам и рационализаторству, ведь именно из уст представителей нового поколения часто звучат неординарные решения.

МЛАДШИЕ – СТАРШИМ

Развитие современного производства сложно представить без инновационных идей и научно-исследовательских разработок. Повышение производительности идет параллельно с оптимизацией затрат и бережным отношением к окружающей среде и человеческим ресурсам. Эти задачи требуют нестандартного подхода и, что называется, свежего взгляда. И научно-технические конференции, в которых участвуют молодые специалисты, - один из способов находить интересные производственные решения.

Подобные встречи сотрудников в возрасте до 30 лет - а они составляют примерно 20% от численности работников предприятия – стали в АО «Транснефть - Прикамье» той замечательной традицией, которая объединяет молодое поколение специалистов с более опытным старшим. Научно-исследовательские инициативы первых находят безусловную поддержку у вторых. Так достигаются главные цели: молодежь получает возможность активно заниматься инновационной деятельностью, развивать творческие способности, обмениваться прогрессивным опытом. А предприятие – выявлять новые наработки, с их помощью повышать эффективность технологических процессов.

- Для молодых специалистов научная работа - еще и прекрасная возможность сделать шаг вперед в карьерном росте, профессии и жизни, – подчеркивает Роберт Галиев.

ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЯ

В этом году научно-техническая конференция молодежи (НТКМ) проходила в атмосфере большого события – 70-летнего юбилея АО «Транснефть - Прикамье». Как отметил генеральный директор, в истории предприятия есть факты, когда рациональное зерно, взращенное на конференции молодых сотрудников, нашло применение и принесло предприятию ощутимую выгоду. Нет сомнений, что и в этот раз среди более чем 70 представленных докладов на НТКМ-2019 в Казани найдется много работ, которые со временем реализуются на практике.

Стоит добавить, что в этом году конференцию посетили более 100 молодых специалистов. Поделиться идеями, обменяться опытом, да и просто познакомиться и подружиться друг с другом приехали представители всех пяти филиалов Акционерного общества: из Перми, Ижевска, Альметьевска, Лениногорска и Казани.

Среди участников были те, у кого имелся опыт научной работы, и те, кто пришел в «Транснефть – Прикамье» только в этом году, и для них участие в конференции – своего рода «проба пера». Несмотря на это, критерии конкурса были одинаковы для всех. Каждый докладчик за 5-7 минут должен был представить качественную презентацию: обозначить все преимущества своей инновационной разработки, доказать необходимость ее применения на практике. Затем докладчику предстояло ответить на вопросы членов комиссии. И именно этот диалог, по мнению Роберта Галиева, показывает, насколько глубоко молодой специалист изучил свою тему и осмыслил проделанную работу.

ПРЕТЕНДЕНТ НА ПАТЕНТ

По традиции конференция разделилась на семь тематических секций. Например, секция №1 объединила доклады по вопросам проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции магистральных нефтепроводов; секция №2 - механико-энергетического оборудования, защиты от коррозии и т. д. Актуальные проблемы по вопросам промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда рассматривались на секции №4. В каждой из них работала конкурсная комиссия из числа главных специалистов АО «Транснефть - Прикамье».

- В этом году мы заслушали шесть докладов, представленных молодыми специалистами. И порадовало то, насколько у них интересный подход к решению производственных проблем, – отметил начальник технического отдела АО «Транснефть - Прикамье», председатель комиссии секции №7 Андрей Ларин. - Одна из идей проработана настолько, что претендует на получение патента. Это серьезная заявка конкурсанта на развитие своей работы в дальнейшем и, что является целью этой конференции, внедрение инновации в производство.

Итоги нынешнего тура подведены, но работа не заканчивается. Победители тура получат награды, а призеры поедут защищать свои исследования на уровне ПАО «Транснефть». Те, кто пройдет всероссийский отбор, примут участие в заключительном, международном этапе конференции, который состоится в Брянске в 2020 году.

Победители научно-технической конференции молодежи АО «Транснефть - Прикамье»:

Секция №1 «Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов»

1 место – Салават Закиров (Ромашкинское РНУ)

2 место – Сергей Поскребышев (Удмуртское РНУ)

3 место – Ринат Зайнетдинов (Казанское РНУ)

Секция №2 «Механоэнергетическое оборудование, защита от коррозии»

1 место – Марат Масков (Пермское РНУ)

2 место – Илдар Фазлеев (Казанское РНУ)

3 место – Александр Гурьянов (Альметьевское РНУ)

Секция №3 «Автоматизация систем управления технологическими процессами и связь»

1 место – Айнур Насыбуллин (Альметьевское РНУ)

2 место – Максим Тимофеев (Удмуртское РНУ)

3 место – Александр Шуткин (Удмуртское РНУ)

Секция №4 «Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда»

1 место – Руслан Балтин (Удмуртское РНУ)

2 место – Регина Назмутдинова (Альметьевское РНУ)

3 место – Ирина Никитина (Ромашкинское РНУ)

Секция №5 «Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа. Метрология»

1 место – Ильнур Шарафеев (Аппарат управления) и Лилия Шарафеева (Аппарат управления)

2 место – Инсаф Шагиев (Казанское РНУ)

3 место – Кирилл Иванов (Удмуртское РНУ) и Виталий Аверкиев (Удмуртское РНУ)

Секция №6 «Экономика, управление, правовые вопросы»

1 место – Наталья Котова (Альметьевское РНУ)

2 место – Диана Скрипник (Пермское РНУ)

3 место – Алексей Байбиков (Удмуртское РНУ)

Секция №7 «Аналитические и теоретические проекты «Новый взгляд» инновационного развития сферы деятельности компании, технологий, производственных и бизнес-процессов компании»

1 место – Эмиль Нурисламов (Казанское РНУ)

2 место – Артем Карсаков (Аппарат управления) и Александр Клементьев (Аппарат управления)

3 место – Ольга Лютикова (Удмуртское РНУ)