Ильфар Каримов: «Уровень национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» растет с каждым годом»

14 декабря 2019 года в концертном зале «Пирамида» в Казани пройдет церемония вручения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Мы поговорили с главным редактором и продюсером нашей радиостанции Ильфаром Каримовым о важности и особенностях предстоящего мероприятия и ее особой роли для татарской эстрады.

Ильфар, какую роль Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» играет в популяризации и развитии татарской эстрады?

Церемония награждения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» – это особое подведение итогов. Это выражение мыслей слушателей «Болгар радиосы». Для каждого певца, каждого творца эта премия является стимулом, потому что ее удостаиваются только лучшие. Каждый по-своему старается, создает песни любимые народом. Все это способствует развитию татарской эстрады. Поэтому я думаю, что мы вносим свой определенный вклад.

Насколько важно для исполнителей получение премии «Болгар радиосы»? Это важная ступень в их творческой жизни, или же они красуются перед другими исполнителями?

Наверное здесь присутствует и то, и другое. Для каждого творца, в первую очередь, главное, чтобы оценили творчество, увидеть его. Певец создает песню для народа. Если твое творение становится признанным, тем более удостоенным премии, то, наверное, появляется стимул работать вдвойне.

А для певца эта премия - это еще и престиж, потому что это значит, что радио и зритель обращают на тебя внимание. Качество Национальной музыкальной премии растет с каждым годом. Когда на больших концертах певцов объявляют перед выходом на сцену, их уже называют лауреатами Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

Какая это по счету премия с твоим участием? За это время как изменился уровень Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»?

Я стал свидетелем уже седьмой церемонии награждения. Последние четыре я организовывал сам, и я бы сказал, что уровень определенно повысился. В сравнении с первыми годами проведения музыкальной премии повысилось и качество певцов, и качество песен, и качество декораций, и качество работы с софитами. Если бы мы постоянно стояли на одном месте, то во всем этом не было бы никакого смысла. Нужно стремиться к совершенству. Мы стараемся представить зрителю качественный продукт. Этому качественному продукту нужны соответсвующие певцы, песни, декорации и свет. Каждый год мы стремимся показать зрителю что-то новое. Неправильно было бы сказать, что нет роста.

Премия «Болгар радиосы» - это единственная церемония, где награждают не только певцов, но и авторов. Почему до этого не было награждения авторов?

Это одна из главных особенностей Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Потому что песня не создается исключительно певцом. Сначала пишется стихотворение, а потом создается мелодия. А когда песня попадает к исполнителю, под нее делается аранжировка.

В подготовке музыкальной композиции участвует очень много людей. Мы не смогли это обойти, поэтому мы вручаем премию автору песни и слов. Правда, в прошлые годы награждения авторов песен не было. Но мы пришли к тому, что это необходимо.

Сначала мы награждали только авторов песен победителей проекта “Кайнар хит”. Именно песня побеждает в этом проекте, народ голосует за песню. А если побеждает песня, значит, побеждает не только исполнитель, но и все причастные к ее созданию. Позже другие певцы начали спрашивать, почему награждаются только авторы песен “Кайнар хит”, а их авторы остаются в стороне. Поэтому было решено наградить авторов всех песен, чтобы не было разделения, и никто не был обделен вниманием. Мне кажется, это правильно и справедливо.

Чем сложна подготовка к такому важному и грандиозному мероприятию года?

Самое сложное – организация. Т.к. я являюсь продюссером мероприятия, то на мне лежит много обязанностей. Ответственность за приглашение певцов, сценарий, ведущие, заключение договоров, в общем, нужно обо всем помнить. Конечно, я не один всем этим занимаюсь, мы работаем командой, общаемся, придумываем. Иногда во время написания сценария, представления номинаций, оформления сцены мнения расходятся. Но это нормально, когда такие вещи происходят среди творческих людей. Поэтому самое сложное - организовать все и предложить качественный продукт.

Насколько давит на тебя чувство ответственности. Ты, ведь, руководитель проекта?

Когда берешься за проект подобного масштаба – очень важна команда. Ты не сможешь создать один такое мероприятие. Когда меня назначили главным редактором и продюсером «Болгар радиосы», я брался за организацию концертов один. Для меня это было что-то совершенно новое, приходилось делать все, начиная с заключения договоров, вплоть до приглашения исполнителей и выявления репертуара. Я изучил все от и до. Сейчас уже проще сказать команде, что «нужно сделать именно так». Но чувство ответственности никогда не отпускает. Я всегда контролирую, как идет подготовка. Будь это работа со сценаристом, написание порядка выхода певцов на сцену или организация пресс-встреч, мы все обсуждаем. Тысяча разных мнений, и главное - не путаться в мыслях и четко знать, что ты ждешь от своей команды.

Что ждет зрителей на церемонии вручения VII Национальной музыкальной премии?

Сейчас сложно удивить зрителя. Зачем зритель приходит на концерт? Во-первых, стать свидетелем этого грандиозного события, церемонии. Поэтому наша задача – выдать зрителю качественный продукт. Все начнет происходить уже в фойе концертного зала «Пирамида».

Мы встретим зрителя с песнями и подарками. Мы уже на протяжении многих лет выдаем звезды зрителям. Еще одна особенность этого года – мы будем всем желающим раздавать фотомагниты, которые можно будет забрать во время антракта. В фойе также будут стоять фотозоны, чтобы зрители могли фотографироваться. Мне кажется, такого еще нигде не было. А в зале свет софитов и декорации будут на совершенно новом уровне. Это необычный концерт. Обычно люди ждут Нового года или Сабантуй, а тут певцы ждут VII Национальную музыкальную премию «Болгар радиосы» . Это для них, в буквальном смысле, событие года. Хотелось бы, чтобы это ожидание музыкальной премии, стало доброй традицией и для зрителей.

Сколько певцов будет удостоено премии в этом году? Насколько я знаю, в ней участвуют артисты разного возраста.

В этом году будет более 30-ти номинаций. Особенностью VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» являюется то, что участвуют и молодые и уже опытные исполнители старшего поколения. На нашем радио звучат и их композиции. Было бы неправильным, сделать акцент только на молодых исполнителях. Ежегодно мы вручаем номинацию «Татар эстрадасы легендасы» («Легенда татарской эстрады»). В предыдущие годы этой номинации были удостоены такие выдающиеся личности, как Хамдуна Тимергалиева и Флера Сулейманова. Кому в этом году будет вручена эта номинация, пока секрет. Зрители смогут узнать их имена только 14 декабря. Это также один из наших уважаемых певцов.

Были ли на твоей памяти случаи, когда артист не соглашался со своей номинацией?

Никогда певцы не говорили об этом. Номинации не берутся из воздуха, изучается творчество певца и его деятельность. Скажем, в седьмой раз Ришат Тухватуллин получит Национальную музыкальную премию «Болгар радиосы». В один год мы награждали не только его самого, но и его творческую группу. В тот год Ришат много гастролировал и, действительно, его группа очень сильная, танцовщики и музыканты все профессионалы своего дела. Наверное, Ришат с этой командой и притягивает к себе. Ни один певец не предъявлял претензий вроде «почему вы дали мне эту номинацию?».

Беседовала Эльвира Шакирова