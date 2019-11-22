ЮБИЛЕЙ С «ОТЛИЧИЕМ». СВОЕ 55-ЛЕТИЕ ВСТРЕЧАЕТ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ «КАЛЕЙКИНО» РОМАШКИНСКОГО РНУ - ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ В СИСТЕМЕ ПОДЗЕМНЫХ АРТЕРИЙ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»

От телефона к микропроцессору

Нефтеперекачивающая станция «Калейкино» была введена в эксплуатацию в 1964 году в связи с увеличением объемов добычи нефти, ее транспортировки на заводы страны и экспортом. На возвышенности недалеко от нефтяной столицы Татарстана - Альметьевска - были построены уникальные резервуарные парки из подземных железобетонных и вертикальных стальных резервуаров. Идущие от станции трубопроводы вошли в зону ответственности Ромашкинского РНУ и стали первыми в стране оснащаться системами отечественной автоматики насосных станций. 4 ноября 1964 года запущена в работу нефтенасосная станция «Калейкино-1», 1971 году была введена нефтенасосная «Калейкино-3», через год начала функционировать - «Калейкино-2». В год сорокалетия станции, в 2004 году, заработала «Калейкино-4», а в 2010 году – «Калейкино-5». Станция-юбиляр обеспечивает транспортировку нефти из Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Западной Сибири на заводы Центральной России, а также за рубеж.

Сегодня НПС «Калейкино» объединяет 5 головных нефтенасосных станций, 27 резервуаров на площади более 100 га. Ежесуточно здесь принимается и откачивается более 300 тыс. тонн «черного золота», причем, по четырем направлениям осуществляется его компаундирование. Географически так сложилось, что НПС «Калейкино» - место встречи нефтепроводов самой большой производительности.

Объемы перекачиваемой нефти остаются высокими. Непрерывное совершенствование технологий позволяет автоматизировать практически все процессы. Как вспоминают сегодня ветераны станции, в 1970-е годы был только телефон. По нему поступали распоряжения: что перекрыть, как направить. Уже на местах операторы практически «на ощупь» управляли сложным процессом.

- Я еще застал в центральной операторной управления большой стенд со схемой трубопроводов и задвижек с кнопочным управлением – системой релейной автоматики. Сегодня любой процесс реализован через микропроцессорную систему автоматики, оператор на мнемосхемах видит трубопроводы, задвижки, управляет агрегатами. Мы отслеживаем все в режиме реального времени, - говорит начальник НПС «Калейкино» Александр Еремин.

Большой стенд стал страницей истории вместе с железобетонными резервуарами, последние из которых были демонтированы в 2013 году. Их сменили отвечающие всем требованиям времени «пятидесятитысячники», оборудованные алюминиевыми понтонами и оснащенные современными системами пожаротушения. Бережное отношение к экологии реализовано в очистных сооружениях, также действующих в автоматическом режиме. Успешно введены новая подстанция и современная блочно-модульная котельная.

Единой командой

Условия, созданные для персонала численностью более 200 человек, - это раздевалки, душевые, места для отдыха, высокотехнологичный медпункт, временное вахтовое жилье для командированных. В санитарно-бытовом плане вряд ли можно желать большего. Все направлено на то, чтобы слаженно выполнять главную функцию – принимать и направлять потребителям нефть надлежащего качества. Для этого на НПС «Калейкино» непрерывно осуществляется своевременное техническое обслуживание оборудования, контроль качества «черного золота», минимизируются внеплановые остановки агрегатов. Закон станции един для всех – работа без отказов, аварий и травм.

- Наша первоочередная задача - соблюдение охраны труда, недопущение несчастных случаев на производстве, соблюдение пожарной и промышленной безопасности в целях исключения травматизма, сохранение жизни и здоровья работников, - подчеркивает Александр Еремин.

По словам начальника станции-юбиляра, выделить конкретный участок, как самый главный, сложно. Без работы единой командой целого не получится. Каждый участок, каждая группа – звенья одной цепи.

Своеобразным «цементом» разных поколений нефтепрововодчиков были и остаются династии. Акбашевы, Газизяновы, Сибгатуллины, Коротковы, Варламовы… Годы самоотверженного труда на благо родной станции золотыми буквами вписаны в 55-летнюю летопись «Калейкино». Многие представители династий стали опытнейшими наставниками, воспитав для АО «Транснефть – Прикамье» плеяду грамотных и ответственных преемников.

Жизнь на объекте-юбиляре кипит и вне рабочих мест. Работники станции – активные участники летней и зимней спартакиад предприятия, соревнований членов добровольной пожарной дружины, конкурса «Лучший по профессии». Нулевой километр – традиционное место встречи ветеранов АО «Транснефть – Прикамье» накануне Дня Великой Победы, что глубоко символично и понятно каждому. Одна из крупнейших нефтеперекачивающих станций «Транснефти» была и остается точкой пересечения богатой истории, успешной современности и смелых планов на будущее.