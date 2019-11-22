Билайн закрепил лидерство в темпах развития сети 4G

Билайн сохраняет лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G. Согласно отчету Роскомнадзора* по итогам десяти месяцев 2019 года сеть 4G Билайн выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший показатель среди российских операторов. Ранее Билайн лидировал по темпам роста сети 4G по итогам трех кварталов 2019 года**.

Лидерство в темпах роста сети LTE стало результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети. Билайн за последние 1,5 года более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны.

На конец 3 квартала компания заменила 91% базовых станций на современные аналоги и на 95% завершила проект по двукратному увеличению полосы частот для LTE, что дополнительно увеличило емкость сети. Трафик в сети 4G по итогам третьего квартала 2019 года увеличился на 44% по сравнению с началом года, при этом средние скорости выросли на 30%.

В Республике Татарстан за год сеть LTE увеличилась на 45%, и сейчас на 80% сети установлено современное оборудование стандарта 4G. Сеть Билайн была значительно усилена в Казани, Альметьевске, Нижнекамскtе, Набережных Челнах, Чистополе, а также еще в 38 районах Татарстана. В конце 3-го квартала 2019 года каждый абонент оператора загружает на 57% больше интернет-трафика, чем годом ранее. Благодаря развитию сети LTE клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет и объем интернет-трафика, который проходит через сеть 4G, вырос в 2 раза. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас в сети «четвертого поколения» жители Республики Татарстан в среднем ежемесячно скачивают по 11 ГБ.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»:

«Наши клиенты постоянно увеличивают использование сети 4G. Сейчас она стала основным способом для использования мобильного интернета, через нее проходит уже 83% всего интернет-трафика. Мы сохраняем высокие темпы роста сети 4G, и создаем инфраструктуру, которая обеспечит нашим клиентам использование самых современных сервисов».

* отчет Роскомнадзора

** рейтинг Роскомнадзора