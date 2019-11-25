В Татарстане столкнулись три легковушки и микроавтобус: один человек погиб, 14 пострадали
25 ноября, в 9.00 на 33-километре автодороги "Заинск - Набережные Челны" произошла авария с участием трех легковых автомобилей и микроавтобусом.
По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя пассажирской "Газели" - 49-летний мужчина выехал на встречку и врезался в иномарку "Шевроле Ланос".
В результате столкновения погиб пассажир легковушки. В салоне автобуса на момент аварии находилось 17 человек.
К медикам за помощью обратились 14 человек. В БСМП Набережных Челнов госпитализировали пятерых пострадавших. Еще шестерых увезли в Заинскую ЦРБ. Одного раненного доставили в Нижнекамскую ЦРБ. Еще двое осмотрены медиками на месте аварии и в отношении их принято решение об амбулаторном лечении.
Подробности аварии выясняются.
В Татарстане столкнулись три легковушки и микроавтобус: один человек погиб, 14 пострадали.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»