2019-11-25T13:59:38+03:00
Происшествия

В Татарстане столкнулись три легковушки и микроавтобус: один человек погиб, 14 пострадали

На месте работают сотрудники экстренных служб [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя пассажирской "Газели".По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя пассажирской "Газели".Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

25 ноября, в 9.00 на 33-километре автодороги "Заинск - Набережные Челны" произошла авария с участием трех легковых автомобилей и микроавтобусом.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя пассажирской "Газели" - 49-летний мужчина выехал на встречку и врезался в иномарку "Шевроле Ланос".

В результате столкновения погиб пассажир легковушки. В салоне автобуса на момент аварии находилось 17 человек.

К медикам за помощью обратились 14 человек. В БСМП Набережных Челнов госпитализировали пятерых пострадавших. Еще шестерых увезли в Заинскую ЦРБ. Одного раненного доставили в Нижнекамскую ЦРБ. Еще двое осмотрены медиками на месте аварии и в отношении их принято решение об амбулаторном лечении.

Подробности аварии выясняются.

В Татарстане столкнулись три легковушки и микроавтобус: один человек погиб, 14 пострадали.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24