"Дамочка, у вас трусы пропали": Девушка потеряла нижнюю часть бикини прямо в бассейне

Осенью люди, истосковавшиеся по пляжам и купанию, делятся на два вида. Кто-то пытается купить путевку в жаркие страны и продлить лето, а кто-то отправляется плавать в бассейне. В Казани, что немаловажно, крытых мест для купания предостаточно и практически везде сейчас не протолкнуться. Правда порой поход в бассейн оборачивается конфузом. Так, одна из посетительниц бассейна лишилась части купальника прямо в воде.

- Пришла в бассейн, хожу туда вот уже несколько лет, никогда не знала проблем, а тут плаваю спокойно, но ловлю странны взгляды других посетителей бассейна. Сразу не поняла в чем дело. Пришло время вылазить из воду и тут слышу сзади - "девушка, у вас трусы пропали". Я смотрю вниз и понимаю, что голая наполовину. я быстро нырнула обратно в воду. Я не могла понять, как такое могло произойти. Трусы в итоге нашлись. Они уплыли через три дорожки. Но я так глупо себя еще не чувствовала, - написала девушка в соцсетях.

В интернете начали обсуждать данную тему. При этом, как обычно бывает, мнения разделились. Кто-то считает, что ничего страшного не произошло, а кто-то обвинил девушку в халатности.

"Вы серьезно? Как можно было потерять в воде трусы? Это просто уму не постижимо!".

"Подумаешь, ну увидели тебя без трусов, и что? Когда люди из бассейна вылазят, то у большей половины трусы сползают. Сама от этого страдала несколько раз".

"Не переживай, мужиков порадовала и молодец. Лицо они вряд ли запомнили, а вот остальное точно в памяти осталось!".

"С меня тоже как-то в бассейне трусы слетели, но не сами, кто-то дернул за веревку, кто так и не поняла, народу было полно, может и вам кто-то "помог" опозориться".

"Следите лучше за своим купальником! Люди в бассейн купаться ходят, а не на голые тела смотреть".

Кроме того, девушке, чтобы избежать подобных конфузов в дальнейшем, предложили надевать в басейн слитный купальник.