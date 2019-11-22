«Когда вы экономите на себе, вы экономите на своей жизни»: певица Нюша приучила казанского мужа к полетам исключительно в бизнес-классе

Экс-чиновник из Казани, а сейчас советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU и муж певицы Ноши Игорь Сивов признался, что предпочитает летать исключительно в бизнес-классе. Но так было не всегда. Со слов мужчины, переосмыслить отношение к перелетам ему помогла известная супруга.

Фото: instagram.com/igorsivovv/

- Ваш выбор, будь то в пользу Mercedes S-Class или отечественной Лады, бизнеса или эконома - это энергия. Каждый ваш выбор ведет вас к желаемому. Только благодаря своей жене я в корне переосмыслил всё, что связанно с полетами, путешествиями и другими передвижениями. Ведь раньше все короткие рейсы и поездки я совершал только Эконом-классом (например, из Казани в Москву). Сейчас я лечу экономом только если других вариантов нет, - написал на своей соцстранице Сивов.

Также мужчина признался, что бизнес-класс – «некое самоутверждение в себе».

- Если вы понимаете, что можете позволить себе бизнес в любую точку мира, то вы двигаетесь правильно, потому что не экономите на себе, в первую очередь. Ведь, когда вы экономите на себе, вы экономите на своей жизни. А экономя на своей жизни, вы экономите на окружающих. Просто и понятно, - объяснил мужчина.

Судя по постам Игоря Сивова в Instagram, мужчина и правда не привык экономить. Так, он систематически делится с подписчиками фотографиями из разных уголков мира, летает на вертолете, ездит на спортивной машине. На многих кадрах с бизнесменом его жена Нюша.

Фото: instagram.com/igorsivovv/

Фото: instagram.com/igorsivovv/

Не мешает частым командировками и выходам «в свет» паре и их маленькая дочь. Девочка родилась в Испании в ноябре 2018 года.

- Наша принцесса, скажу сразу, и с няней, и под круглосуточным присмотром самой великолепной и креативной бабушки. Понятно, что это из-за нашего сумасшедшего графика работы, - написал в одном из своих постов Сивов.

Фото: instagram.com/igorsivovv/

А вот в путешествия девочка ездит вместе с родителями.

- Малышка с самых пеленок путешествует с нами. Схема налажена уже с первого полета. Когда у вас есть время в запасе, и вы не паникуете по 10 раз в минуту, ваш малыш тоже чувствует себя ощутимо спокойнее, - считает Сивов.

Фото: instagram.com/igorsivovv/

Фото: instagram.com/igorsivovv/

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