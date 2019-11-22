В Татарстане сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии задержали членов Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*
В Москве, Тюменской области и Татарстане сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии задержали двух главарей и семь участников международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.
В Татарстане задержали членов террористической организации.
Во время обысков по местам жительства злоумышленников было обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, и электронных носителей информации.
Было установлено, что задержанные занимались созданием в России так называемого «всемирного халифата», при помощи насильственного свержение существующей власти.
Также они работали над организацией в регионах ячеек Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*, вели пропаганду, причем с применением мер конспирации, террористической идеологии среди местных жителей и вербовали новых членов из числа мусульман.
- Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - сообщили в ФСБ.
* запрещенная в России международная террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU
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