Экзюпери, Бродский, Пушкин и Пелевин вдохновляют: Билайн и Contrapunto провели первое в мире исследование связей рэпа и литературы с помощью machine learning

Билайн (ПАО «ВымпелКом») и Contrapunto при поддержке Яндекса запустили проект, в рамках которого была разработана нейросеть, позволяющая анализировать тексты произведений классической литературы и рэп-хитов. Благодаря этому удалось определить, каких писателей и поэтов чаще всего цитируют русские рэперы. На основе данного анализа в приложении Bookmate создан список книг, которые рекомендовано прочитать любителям музыки, чтобы лучше понимать идею создания того или иного трека.

Литературные вкусы мастеров хип-хопа поражают разнообразием. Как и приемы цитирования: рэперы не только записывают треки на стихи поэтов, но и мастерски вплетают в речитатив отдельные строки классиков, упоминают имена конкретных авторов, их произведения или героев.

Чтобы найти и обработать массивы данных, Билайн обратился к специалистам из Яндекса, которые предложили уникальное технологическое решение, состоящее из двух этапов работы. На первом использовали технологии machine learning: строили проекции предложений в векторы в пространстве semantic sentence embedding, и затем в этом пространстве искали ближайших соседей при помощи собственных наработок Яндекса в этой области. На втором этапе результаты подвергались ручной фильтрации и доработке.

Таким образом получилось проанализировать треки популярных рэп-исполнителей и наглядно отобразить литературные отсылки в их хитах. Например, Big Baby Tape заимствует строки у Бродского, ЛСП отсылает к Пушкину и Экзюпери, а Хаски и ATL - к Пелевину.

Благодаря проведенному анализу текстов песен и произведений литературы, составлен список книг, которые рекомендовано прочитать, чтобы лучше понимать русский рэп. Для удобства пользователей ко всем цитатам добавлены ссылки на соответствующие произведения на Bookmate.

Алина Зарипова, копирайтер «Contrapunto»:

«Практически сразу после выхода клипа Noize MC “Почитай старших” на YouTube появились видео с разбором песни: блогеры искали в ней цитаты классиков и расшифровывали неявные отсылки. Вообще декодировать рэп — это одно из любимых занятий фанатов: в сети полно роликов, где интерпретируют строчки из рэп-хитов и ищут скрытые смыслы. Поэтому мы решили сделать свой “мета-разбор” и показать связи рэпа и литературы масштабно и наглядно — с применением machine learning. Это как нельзя лучше отражает идею всего проекта “Почитай старших” о литературных заимствованиях и необходимости постоянно расширять свой читательский опыт, чтобы понимать их».

Оксана Трофимова, руководитель департамента интегрированных коммуникаций ПАО «ВымпелКом»:

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы находить максимально полезное применение новейших разработок для наших клиентов. Проект «Почитай старших» стал ярким примером такого использования технологий: machine learning находит взаимосвязь между рэп-хитами и литературными произведениями. После запуска клипа мы увидели первую реакцию пользователей и поняли, что создали интересный продукт — люди с большим удовольствием анализируют тексты сами, вспоминают стихи и произведения, угадывают стиль писателей. Мы обрались в Яндекс, чтобы сделать этот процесс более технологичным и увлекательным. Это значит, что читающих клиентов Билайн станет больше».

Спецпроект подготовлен в рамках кампании «Почитай старших» в поддержку акции Билайн «Гиги за мозги». Билайн предлагает абонентам больше читать и получать до 1,5 дополнительных гигабайт интернета в месяц за 30 минут чтения каждый день в приложении Bookmate.

Напомним, что 1 ноября состоялась премьера клипа Noize MC «Почитай старших», созданного в коллаборации с Билайн. В треке звучит ремастер архивных голосов Маяковского, Есенина и Мандельштама. А сам клип стал своеобразным манифестом о литературном труде, о том, зачем нам сегодня наследие поэтов прошлых веков и почему авторы никогда не перестанут заимствовать друг у друга.

Более подробная информация о проекте на сайте.