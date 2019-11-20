На многодетную мать из Набережных Челнов, чей 6-летний сын рулил машиной на скорости 130 км/ч, завели еще одно уголовное дело

Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева, воспитывающая четырех малолетних сыновей, своими провокационными роликами обратила на себя внимание не только шоумена Ивана Урганта, но и руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По инициативе последнего СУ СКР Татарстана провел проверку, по итогам которой в отношении многодетной матери было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Неисполнении родительских обязанностей» и «Оставление в опасности».

А теперь, Агина Алтынбаева стала фигуранткой еще одного уголовного дела. В этот раз возбужденного по статье «вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Напомним, последней каплей для правоохранителей стало ее видео с ее 6-летним сыном, который управляет машиной матери на скорости свыше 130 км\ч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/744288" frameborder="0"></iframe> Многодетная мать из Татарстана посадила 6-летнего сына за руль.

Как сообщили в СУ СКР Татарстана, на допросе многодетная мать из Набережных Челнов не признала причастность к инкриминируемому ей преступлению.