2019-11-20T19:05:41+03:00
Происшествия

На многодетную мать из Набережных Челнов, чей 6-летний сын рулил машиной на скорости 130 км/ч, завели еще одно уголовное дело

Агина Алтынбаева отказывается признавать то, что она в чем-то виновата [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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За один только ролик в соцсети женщину обвиняют уже по трем уголовным статьям.За один только ролик в соцсети женщину обвиняют уже по трем уголовным статьям.Фото: скриншот с видео
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Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева, воспитывающая четырех малолетних сыновей, своими провокационными роликами обратила на себя внимание не только шоумена Ивана Урганта, но и руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По инициативе последнего СУ СКР Татарстана провел проверку, по итогам которой в отношении многодетной матери было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Неисполнении родительских обязанностей» и «Оставление в опасности».

А теперь, Агина Алтынбаева стала фигуранткой еще одного уголовного дела. В этот раз возбужденного по статье «вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Напомним, последней каплей для правоохранителей стало ее видео с ее 6-летним сыном, который управляет машиной матери на скорости свыше 130 км\ч.

Многодетная мать из Татарстана посадила 6-летнего сына за руль.

Как сообщили в СУ СКР Татарстана, на допросе многодетная мать из Набережных Челнов не признала причастность к инкриминируемому ей преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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