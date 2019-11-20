2019-11-20T16:29:36+03:00
Происшествия

Не получилось задушить, так зарезал ножницами: убийцу пенсионерки приговорили к 20 годам колонии

Учинившего кровавую расправу из-за нескольких тысяч рублей сдал его же сообщник
Олег ЛУГОВОЙ
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От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.Фото: Анастасия Осипова
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В Чувашии 43-летнего жителя поселка Ибреси, что в одноименном районе, сдал его же сообщник. В том числе благодаря и его показаниям удалось доказать вину мужчины в жестоком убийстве местной пенсионерки.

Так, было установлено, что 4 апреля этого года в том самом поселке осужденный вместе с 30-летним сообщником не могли найти денег на выпивку. Тогда они вместе залезли в дом 74-летней пенсионерки.

Пожилую женщину избили и отобрали у нее два сотовых телефона. После этого от незваных гостей посыпались требования отдать им все деньги. Пенсионерку отдала им 750 рублей. Приятелям оказалось этого мало. Они, применяя к своей жертве насилие и угрожая убийством, вынудили передать оставшиеся у нее еще 4 тысячи рублей.

Получив желаемое, мужчины испугались, что за такое их точно посадят, решили скрыть свои следы, а именно убить пенсионерку. Сначала пожилую женщину пытались задушить – не вышло, порвалась веревка. Тогда 43-летний осужденный схватил ножницы и начал наносить ими удары в шею пенсионерки. От полученных ранений женщина довольно быстро скончалась. Злоумышленники после этого поспешили скрыться.

Тело же убитой ими пенсионерки через несколько часов нашла ее знакомая. В кратчайшие сроки правоохранители вышли на след подозреваемых и задержали их по месту жительства. Мужчины как раз пытались избавиться от улик, которые могли указать на них. Так, в печи среди раскаленных углей оперативники нашли обгоревшие детали похищенных у убитой сотовых телефонов. Кроме того, были найдены и часть ее денег. Вот тут-то 30-летний задержанный и решил сдать следствию своего сообщника. С ним была заключена досудебная сделка, а уголовное дело в отношении его выделили в отдельное производство.

- В итоге за разбой с незаконным проникновением в жилище и убийство с целью скрыть другое преступление, совершенные группой лиц по предварительному сговору суд приговорил 43-летнего местного жителя к 20 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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