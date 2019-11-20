"Таким формам Чехова и Волочкова позавидуют": девушка из Казани разделась до трусов и устроила горячую фотосессию в мороз

20 ноября в Казань пришло резкое похолодание. Если во вторник днем в столице Татарстана еще было около нуля, то ночью столбики термометра опустились до 16 градусов мороза. При этом, наступление холодов люди встретили по-разному. Кто-то искал пуховики и шубы, чтобы утеплиться, а кто-то наоборот, решил снять лишнюю одежду.

Речь идет об одной девушке из Казани, которая в первый морозный день решилась на фотосессию. При этом, из одежды она надела только короткую майку и трусы.

- Казанские девушки в любую погоду горячие и загорелые, - именно так в соцсетях подписали выложенные фотографии девушки.

Фото: vk.com/vkazani

Пользователи интернета тут же начали обсуждать фотосессию. Некоторые отметили, что девушка молодец:

"Отличные кадры и девочка супер. Таким формам Чехова и Волочкова позавидуют".

"Красивая девушка с красивой фигурой, она прекрасна, все кто тут обсирали, девки с целлюлитом и парни, на которых такая девушка никогда не посмотрит".

"Не понимаю, нафиг гнать на человека, захотела сфоткалась, а тут сразу обзывать ещё что-то, на себя нужно смотреть".

Фото: vk.com/vkazani

К слову, негативных комментариев тоже хватало. В частности, пользователи интернета отметили, что в последнее время девушки все чаще соглашаются на откровенные фотосессии, что не делает им чести.