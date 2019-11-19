"Он ущипнул меня за то самое место": к девушке из Казани начали приставать в переполненном автобусе

Порой поездки в общественном транспорте могут превратиться в сплошной кошмар. Так произошло, например, с девушкой из Казани. Она села в автобус. Людей было много и в какой-то момент она почувствовала, что кто-то ее ущипнул за пятую точку. По ее мнению, приставать к ней начал мужчина, который стоял рядом. Вот только тот отстранился и не торопился извиняться.

- Сегодня в автобусе меня наглым образом за то самое место ущипнул мужчина. Я была в короткой куртке, все хорошо почувствовала сквозь джинсы. И я ничего не сделала! Ничего! Потому что делать - нечего! Наорать? Поднять хайвай? Так он сделал вид, что ничего не произошло! А сам лыбится довольный, смотрит в сторону, щурится, типа что-то высматривает, противно. А я дар речи потеряла, стыдно стало, пораньше пришлось выйти из-за него и из-за стыда! Когда это прекратится?! В Европе женщинам подмигнуть страшно - засудят за приставание. А у нас можно вот так? Изнасилуют - сама виновата. Облапают - ну с кем не бывает, радоваться надо и получать удовольствие. Просто фу. Думаю, девушки меня поддержат. От остальных и не надеюсь! - написала девушка в соцсетях.

Отметим, что к девушкам в казанских автобусах приставали и раньше. При этом, не все могли дать отпор:

"Знаете, таких уродов а транспорте полно. Лично я в таких случаях громко говорю что-то типа хорош обтираться. И мне совершенно все равно, что будут думать обо мне другие пассажиры. Моя задача дать понять, что втихую у мужика ничего не получилось. Одного уж больно поиставучего вытолкала из автобуса, другой сам быстро вышел... а другие так и ехали, типа не о них речь, но руки уже не распускали. Мой совет: орать, озвучивать что он сделал, требовать, чтобы его высадили. Кстати, такими непристойностями не гнушаются мужчины любого возраста. Почему они это делают - это вопрос другой. Ни в одном случае со мной, никто не вступился! Никто! Поэтому - любыми способами нужно таких уродов "давить". Для них страшно, что все об этом узнают. Поэтому нужно шуметь всегда! Именно шум, поднятый вами шум, может хотя бы отвлечь его внимание от вас".

"Ко мне летом какой-то мужик под юбку залез и начал там гладить. Я чуть со стыда не сгорела. Хотелось кричать, но я дождалась остановки и просто выбежала, чтобы на меня ничего такого не подумали".

В остальном девушке советовали привлечь внимание других пассажиров к данной ситуации, а мужчину, который ее ущипнул, можно было бы, мол, и ударить. Впрочем, были и те, кто посчитал, что девушка делает из мухи слона:

"Думай позитивно: сегодня твоя попа сделала чуть счастливее одного мужчину, а делать мужчин счастливыми - святая цель каждой женщины".

Кроме того, девушке посоветовали, если ситуация повторится, привлечь мужчину к ответственности за непристойное поведение в общественном месте.