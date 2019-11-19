Стали известны причины гибели людей в ДТП в Лаишевском районе Татарстана

Смертельная авария, которая произошла в субботу, 16 ноября, в Лаишевском районе унесла жизни четверых человек, еще трое, в том числе и предполагаемый виновник ДТП, госпитализированы.

В распоряжении ГИБДД Татарстана появилась запись с видеорегистратора автомобиля, следующего за участниками ДТП аварии. На нем видно, как одна из легковушек - "Лада Гранта", пошла на обгон в зоне поворота. Она врезался на встречке во второй автомобиль "Фольскваген Поло", и после этого вылетела в кювет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/744786" frameborder="0"></iframe> В ДТП в Лаишевском районе Татарстана погибли 4 человека.

На месте аварии сразу погибли четверо - 57-летний водитель иномарки, две его пассажирки - 87-летняя и 72-летняя женщины, а также 31-летний пассажир "Лады Гранты". Еще трое - 20-летний водитель отечественной легковушки и ее пассажир, 65-летний пассажир иномарки, получили различные травмы и сейчас находятся в больницах.

Выяснилось, что летального исхода можно было бы избежать, если бы водители и пассажиры не пренебрегли ремнями безопасности - все погибшие были не пристегнуты. Да и водительский опыт девушки, управлявшей "Ладой Грантой", оказался чуть более 10 месяцев.

- Несмотря на то, что автомобили получили значительные механические повреждения, жизненное пространство для пассажиров имелось, - считает заместитель начальника ГИБДД Татарстана полковник полиции Александр Разумнов.