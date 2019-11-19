2019-11-19T16:46:17+03:00
Происшествия

Стали известны причины гибели людей в ДТП в Лаишевском районе Татарстана

Видерегистратор запечатлел момент аварии [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Погибшие в этой аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.Погибшие в этой аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Смертельная авария, которая произошла в субботу, 16 ноября, в Лаишевском районе унесла жизни четверых человек, еще трое, в том числе и предполагаемый виновник ДТП, госпитализированы.

В распоряжении ГИБДД Татарстана появилась запись с видеорегистратора автомобиля, следующего за участниками ДТП аварии. На нем видно, как одна из легковушек - "Лада Гранта", пошла на обгон в зоне поворота. Она врезался на встречке во второй автомобиль "Фольскваген Поло", и после этого вылетела в кювет.

В ДТП в Лаишевском районе Татарстана погибли 4 человека.

На месте аварии сразу погибли четверо - 57-летний водитель иномарки, две его пассажирки - 87-летняя и 72-летняя женщины, а также 31-летний пассажир "Лады Гранты". Еще трое - 20-летний водитель отечественной легковушки и ее пассажир, 65-летний пассажир иномарки, получили различные травмы и сейчас находятся в больницах.

Выяснилось, что летального исхода можно было бы избежать, если бы водители и пассажиры не пренебрегли ремнями безопасности - все погибшие были не пристегнуты. Да и водительский опыт девушки, управлявшей "Ладой Грантой", оказался чуть более 10 месяцев.

- Несмотря на то, что автомобили получили значительные механические повреждения, жизненное пространство для пассажиров имелось, - считает заместитель начальника ГИБДД Татарстана полковник полиции Александр Разумнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поджег другу машину из-за отказа и получил судимость
МЧС Татарстана: в республике и Казани резкое похолодание – до 22 градусов мороза
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» стартует 20 ноября
9 килограммов черной икры: в Казани за незаконную перепродажу будут судить жителя Владивостока
В Татарстане официально самозанятыми стали 46 тысяч человек
Ревизорро по-марийски: в холодильниках нескольких школ Йошкар-Олы нашли просрочку и битые яйца
Не менее пяти ударов ножом: отцеубийца из Чувашии избежал колонии
В 2020 году из Йошкар-Олы можно будет улететь в Санкт-Петербург
Вовсе не унылая пора: как скрасить осенние будни?
20 ноября в Казани жителей трех районов на день оставят без света
8 лет колонии за убийство ледорубом: пенсионер застал непрошенного гостя у себя во дворе
В Татарстане часть депутатов могут освободить от необходимости отчитываться о своих доходах
В Казани массовое ДТП на мосту Миллениум спровоцировало огромную пробку
В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
В Марий Эл на трассе загорелся молоковоз
В Чувашии дед в ярости убил внука и был приговорен к 6 годам строгого режима
Альметьевск обошел прочие города Татарстана по доступности отдыха и занятиями спортом
Платная автотрасса Москва-Казань: расчетная скорость составит 120 км/час
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
Ночью в Новочебоксарске огонь повредил три автомобиля
Мэрия Казани запустила опрос по установке 36-метрового колеса обозрения в парке Урицкого
В топ-30 Forbes самых лучших работодателей России попала татарстанская компания
В Казани во время пожара погиб неизвестный мужчина
МЧС Татарстана: днем 19 ноября в Казани ожидается сильная гололедица
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
По данным Роспотребнадзора в Татарстане эпидемии кори не наблюдается